Lecco e Valchiavenna al fianco del pompiere ciclista in sella contro la fibrosi cistica

Conto alla rovescia per la grande sfida di Paolo Fogliada all’Adriatic Marathon 2023

Il Vigile del Fuoco di Lecco, con l’amica Greta, ha pensato di sfruttare la sua passione per beneficenza

LECCO – Adriatic Marathon 2023, 1.200 chilometri (7.000 D+) in bicicletta: da Francavilla al Mare (Chieti – Abruzzo) a Santa Maria di Leuca (Lecce – Puglia) e ritorno. E’ questa la sfida che attende Paolo Fogliada, Vigile del Fuoco di Lecco, originario della Valchiavenna, che ha deciso di mettere al servizio della beneficienza la sua passione per il ciclismo.

Motore di quella che sarebbe diventata una grande impresa fatta di tanti step è stata l’amica Greta Braendle, è stata proprio la sua immensa energia a spingerlo ad affiancare la sua attività alla lotta alla fibrosi cistica dando vita una raccolta fondi per garantire costosi medicinali a chi ne ha bisogno. Così, qualche mese fa, è partito il progetto “Una cura da record”: una serie di sfide in bicicletta affiancate da una raccolta fondi attraverso la piattaforma “Rete del Dono” (CLICCA QUI).

L’Adriatic Marathon rappresenta l’obiettivo finale: “Il 15 settembre alle ore 9 sarò al via di quest’ultima massacrante sfida. Mi sono preparato molto, in particolare nell’ultimo mese e mezzo mi sono dedicato alle lunghe distanze per abituarmi a restare in bici tantissime ore, sia di giorno che di notte, con il caldo e con il freddo, proprio perché non so quali saranno le condizioni che mi attenderanno e devo essere pronto a ogni eventualità”.

Ad affiancare il Vigile del Fuoco in questa avventura ci sarà la moglie Roberta e gli amici Fabio, Eugenio e Antonello che lo seguiranno con un furgone. Mentre chi volesse seguire l’evolversi dell’impresa potrà guardare la pagina Facebook dell’evento o scaricare l’App gratuita Tractalis.

La cosa più importante è che Paolo Fogliada è riuscito a dare una valore a questo progetto che va al di là della semplice sfida: “Dopo il viaggio a Medjugorje e l’everesting, questo è l’ultimo step, il più duro, del progetto creato assieme all’amica Greta Braendle. La raccolta ha superato i 3.000 euro ma si può fare ancora di più e basta anche un piccolo aiuto da parte di tutti. Prima dell’Adriatic Marathon, però, c’è un’altra data importante, è quella del 1° settembre quando Greta convolerà a nozze!”

Dopo la giornata di festa comincerà il conto alla rovescia per la durissima sfida, Lecco e la Valchiavenna sono già pronte a fare il tifo per il pompiere ciclista!

