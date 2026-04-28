Lecco entra nel circuito ASviS: al via il Festival dello Sviluppo Sostenibile con 27 eventi

Prima edizione lecchese del Festival, promossa da R-Evolution APS e Officina Badoni con il patrocinio del Comune

Dal 6 al 22 maggio incontri e laboratori sui temi dell’Agenda 2030, diffusi tra Lecco e il territorio grazie a una rete di realtà locali

LECCO – Lecco entra nel circuito nazionale promosso da ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) con la prima edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile – Lecco 2026, iniziativa realizzata localmente da R-Evolution APS in collaborazione con Officina Badoni ATS e con il patrocinio del Comune di Lecco.

Il progetto è stato presentato questa mattina, martedì 28 aprile, negli spazi di Officina Badoni, sede del momento inaugurale e luogo simbolico di una manifestazione che, pur avendo nel capoluogo il proprio baricentro, si svilupperà in forma diffusa coinvolgendo numerosi spazi della città e della provincia.

Dal 6 al 22 maggio il Festival proporrà 27 appuntamenti dedicati ai temi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di tradurre la sostenibilità in esperienze concrete, accessibili e partecipate. Un programma trasversale che mette in relazione ambiente, inclusione sociale, educazione, cultura, economia circolare, cittadinanza attiva e valorizzazione del territorio, attraverso incontri pubblici, laboratori, escursioni, attività ambientali ed eventi culturali.

Ad aprire la conferenza è stato Giacomo Brambilla, ideatore del progetto e membro di R-Evolution APS: “Come giovani condividiamo lo sguardo attento al futuro che l’Agenda 2030 indica in modo chiaro. I motivi che ci hanno mosso sono legati alla volontà di creare rete tra le realtà del territorio“. Un Festival diffuso, ha spiegato, “in un arcipelago di spazi lecchesi che possano accogliere cultura, giovani ed eventi”, con l’obiettivo di “proporre uno sviluppo sostenibile capace di creare valore”.

Il calendario si aprirà il 6 maggio con l’inaugurazione a Officina Badoni e un dibattito sul tema della food policy, seguito da un aperitivo antispreco alla Casa di Quartiere. Nel programma trovano spazio anche iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio, incontri sul rapporto tra sostenibilità e mondo aziendale, attività con il terzo settore e momenti rivolti ai giovani, tra cui un clean-up con Save the Lake e appuntamenti culturali e divulgativi. “Il nostro focus sono i giovani, per avvicinarli ai temi dell’Agenda 2030 in un modo compatibile con i loro interessi”, ha aggiunto Brambilla.

È quindi intervenuta Giulia Greppi, referente del progetto per Officina Badoni: “Officina Badoni vuole essere un punto di riferimento per il territorio lecchese, con attenzione alla sostenibilità sociale e ambientale. Quando ci è stato proposto di sostenere il Festival abbiamo detto subito sì, perché mette insieme ambiente, giovani e cultura e valorizza una rete già esistente”. Un impegno che guarda anche al futuro: “È importante sostenere il protagonismo giovanile per portare nuove idee e costruire qualcosa di nuovo”.

A seguire Maddalena Binda, referente territoriale di ASviS, ha richiamato il quadro generale dell’Agenda 2030: “È un impegno globale, dalla lotta alla povertà al cambiamento climatico, che richiede un approccio sistemico: la sostenibilità non è solo ambientale, ma anche sociale ed economica”. Un percorso che riguarda tutti: “Non è un tema che interessa solo la politica, ma ciascuno di noi, come cittadini, scuole, università e imprese”.

L’edizione lecchese punta così a mettere in rete energie, competenze e progettualità già presenti, creando uno spazio condiviso tra associazioni, istituzioni e comunità locale. Tra i temi affrontati anche il rapporto tra sviluppo e partecipazione civica, l’inclusione, il consumo consapevole e la sostenibilità ambientale, con un percorso che si concluderà il 22 maggio con l’evento finale.

Nel corso della mattinata sono intervenuti anche Riccardo Bassani per alCUBO³, Furquane Oumar Cisse per Ecosynertech Group, i rappresentanti di Technoprobe, Emanuele Ratti per CSV Monza Lecco Sondrio, Damaris Rovida per Amici di Pedro, Franco Raimondi per Contratto di Fiume e Chiara Malighetti per MeloVivo, a testimonianza della partecipazione diffusa del territorio al progetto.

Una partecipazione che si riflette anche nella rete ampia e articolata di realtà coinvolte, dal mondo associativo e culturale a quello ambientale e sociale, tra cui Laorca LAB, Casa di Quartiere, Radici a Rancio, alCUBO³, Legambiente Lecco, Officina Gerenzone, Quattordici Lab, Cooperativa PASO, Amici di Pedro, Plastic Free, Libreria Volante, Ebe Collective, Lecco Tourism, Contratto di Fiume, Cannella.cc, Save the Lake, MeloVivo e Slow Food Como-Lecco.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Instagram del Festival.