Lecco, Festa d’autunno in via Castagnera con alunni e nonni

Gli alunni della scuola dell’infanzia “Damiano Chiesa” e della primaria “De Amicis” hanno condiviso un pomeriggio tra tradizione e convivialità

Presenti anche il sindaco Boscagli e l’assessore al Welfare Minuzzo, accolti dalla dirigente scolastica D’Errico

LECCO – Caldarroste, vin brulé, giochi di una volta e soprattutto tanti nonni. È stata una Festa d’autunno all’insegna della tradizione e della condivisione quella che ha riunito la comunità scolastica dell’IC Falcone e Borsellino – Lecco 1 negli spazi verdi dei moduli scolastici provvisori di via Castagnera.

Al pomeriggio di festa hanno partecipato alunni, genitori, nonni, insegnanti e autorità, in un clima di convivialità che ha coinvolto la comunità della scuola dell’infanzia “Damiano Chiesa” e della primaria “De Amicis”.

L’iniziativa è nata da un’idea dell’insegnante Palmerina Talarico, coordinatrice della scuola dell’infanzia “Damiano Chiesa”, e ha rappresentato un momento di incontro per il plesso, attualmente ospitato negli spazi provvisori di via Castagnera in attesa del ritorno nella sede storica di via Amendola. I lavori di riqualificazione energetica e strutturale dell’edificio sono ormai in dirittura d’arrivo.

Alla festa hanno partecipato anche il sindaco di Lecco Filippo Boscagli e l’assessore al Welfare Emilio Minuzzo. Ad accoglierli è stata la neo dirigente scolastica Marilisa D’Errico, che ha sostenuto l’iniziativa.

Al centro del pomeriggio sono stati i nonni, chiamati a rappresentare la memoria e le tradizioni del territorio. Per loro sono stati allestiti diversi angoli dedicati ai “giochi di una volta”, un percorso curato da Marco Toccaceli che ha contribuito a dare alla festa un legame diretto con il passato.

A completare l’atmosfera autunnale sono state le caldarroste, preparate anche grazie alla collaborazione del Centro Sport di Abbadia Lariana, che ha messo a disposizione una grande caldarrostiera. Il Gruppo Alpini di Acquate ha invece fornito la legna, mentre la Cantina Seiterre di Lecco ha offerto il vin brulé.

La riuscita dell’appuntamento è stata possibile grazie alla collaborazione delle diverse componenti della comunità scolastica. Un contributo importante è arrivato anche dai collaboratori scolastici, impegnati fin dalla mattina nella predisposizione degli ambienti e nella preparazione dei cibi.

Un pomeriggio, dunque, in cui la scuola ha aperto i propri spazi alla comunità, mettendo al centro il rapporto tra generazioni e la condivisione di tradizioni e momenti di convivialità, mentre prosegue il percorso verso il ritorno nella storica sede di via Amendola.