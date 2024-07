Lecco. Festa d’Estate per sostenere “Casa Cuore di bimbi”

La festa presso l’oratorio di Maggianico organizzata da Fondazione Mission Bambini Ets

Sostenere un appartamento all’interno dell’Ospedale Niguarda lo scopo dell’evento: accoglierà tre famiglie con bambini ricoverati

LECCO – Il Gruppo Lecchese della Fondazione Mission Bambini Ets ha organizzato la “Festa d’Estate” presso l’oratorio di Maggianico. Lo scopo dell’evento è stato quello di sostenere “Casa Cuore di bimbi“, un appartamento all’interno dell’Ospedale Niguarda creato per accogliere tre famiglie e metterle in condizioni di assistere al meglio, e senza impegno economico, i loro bambini ricoverati presso il reparto di cardiochirurgia infantile.

A presentare il progetto è stata la volontaria lecchese Francesca Fiori Galli: “Perché una Casa all’interno dell’Ospedale Niguarda? In questi mesi è una delle domande che più spesso abbiamo ricevuto, raccontando il progetto Casa Cuore di bimbi. La risposte è semplice. Ogni anno sono circa 1.400 i bambini gravemente cardiopatici costretti ad allontanarsi da casa, insieme alle famiglie, per un’operazione all’Ospedale Niguarda di Milano. Noi per loro vogliamo esserci, realizzando uno spazio che possa accogliere e dare sollievo a tante mamme e papà in un momento così delicato”.

Presente durante la serata anche il dott. Stefano Marianeschi, responsabile del progetto, che a Niguarda è il primario di Cardiochirurgia Infantile, oltre che un volontario che dedica tre settimane all’anno in missioni estere.

Il coordinatore Lecchese di Mission Bambini ha chiuso la serata ringraziando sponsor, amici, sostenitori e volontari che hanno permesso che questo evento realizzasse l’obbiettivo con ricavato di 5.500 euro.

I volontari lecchesi saranno inoltre impegnati nel weekend del 6, 7 e 8 settembre nelle librerie Feltrinelli per la raccolta di materiale didattico per le famiglie che versano in difficoltà economiche.