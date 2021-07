Lecco festeggia S. Marta, tanti alla celebrazione. Distribuiti i “michini”

Numerosi fedeli alle celebrazioni all’aperto per Santa Marta, alla chiesa che porta il nome della santa

Distribuiti i tradizionali “michini” simbolo della festa. In serata la messa animata dal coro Mons. Nava

LECCO – Cerimonia partecipata questa mattina per la Festa di Santa Marta: a decine hanno preso posto all’esterno della chiesa del centro che porta il nome della santa per la messa celebrata da don Davide Milani.

Una tradizione sentita a Lecco quella in onore di Sana Marta e lo stesso prevosto è rimasto piacevolmente colpito dalla presenza numerosa dei fedeli: “E una gioia per il cuore essere così tanti quest’oggi – ha sottolineato don Davide – è un segno di rinascita e di ripartenza poter celebrare assieme e così in tanti Santa Marta”.

Il prevosto ha ringraziato i lecchesi per la loro devozione e le suore che custodiscono la chiesetta nel cuore della città.

Santa Marta, sorella di Maria e Lazzaro, è la protettrice di chi ha cura della casa e di chi si occupa delle faccende di domestiche, casalinghe e domestiche quindi ma anche albergatori, cuochi e ristoratori.

Alla fine della Messa sono stati distribuiti i ‘michini’, i tradizionali panini simbolo della festa.

Il programma delle celebrazioni è cominciato già ieri, mercoledì, con la recita del rosario all’esterno della chiesa e con il concerto di musica sacra “Splendori romantici”. Si prosegue oggi, alle 18.30, in Basilica con la Santa Messa animata dal Coro Mons. D. Nava.

In occasione della festa la Comunità Pastorale Madonna del Rosario raccoglierà offerte per la sostituzione della caldaia in Santa Marta rottasi durante l’inverno scorso.