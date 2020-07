Lecco Film Fest: Paola Turci e Violante Placido incantano la platea

Le due donne si sono raccontate davanti a un folto pubblico

Lecco come Venezia: oggi sul red carpet a lago le attrici Maria Grazia Cucinotta e Matilde Gioli

LECCO – Dopo il successo dell’inaugurazione, procede a pieno ritmo il programma

della prima edizione del “Lecco Film Fest” dal titolo “Donne oltre gli schermi”: un evento promosso da Fondazione Ente dello Spettacolo, Rivista del Cinematografo e Confindustria Lecco e Sondrio che intende celebrare la figura della donna e il suo sguardo disincantato sul mondo, con un programma eterogeneo e originale fatto di talk, incontri e proiezioni.

Ieri è stata la volta di due famosissime donne dello spettacolo: la cantautrice Paola Turci e l’attrice e cantante Violante Placido. Le due donne si sono raccontate a tutto campo nella cornice di piazza Garibaldi, la prima intervistata dal giornalista Daniele Bellasio dell’università Cattolica, la seconda intervistata da Gianluca Arnone, giornalista e critico della Rivista del Cinematografo. Una vera e propria serata di gala, quella di giovedì, che ha fatto registrare il tutto esaurito costringendo a un super lavoro gli organizzatori che hanno cercato di far entrare tutto il pubblico nel rispetto delle norme anti-covid.

Violante Placido ha incantato il pubblico raccontando una personalità dalle molteplici sfaccettature a partire dalla convivenza con un cognome tanto importante soprattutto dopo il successo di papà Michele con la fortunatissima serie “La Piovra”. L’esperienza nel cinema accanto agli attori più famosi di Hollywood, George Clooney e Nicolas Cage su tutti, e la musica che rappresenta un pezzo fondamentale della sua carriera: “Ho una grandissima passione per la musica anche se ho cominciato a fare musica tardi. Per quanto ho ascoltato musica da bambina mi meraviglio anche io di non aver cominciato prima, forse avevo troppo pudore e questo mi paralizzava. E’ rimasto comunque un percorso molto in sordina anche se a livello di critica mi sono presa delle belle soddisfazioni, ma a livello di pubblico si conosce poco perché è una strada che ho percorso un po’ a singhiozzo”.

Il programma del 31 luglio

La mattinata di questa seconda giornata si apre alle 11 in piazza XX Settembre con la presentazione del libro “Non superare le dosi consigliate”, edito da Guanda Editori e scritto dalla giornalista Costanza Rizzacasa d’Orsogna. Al suo fianco ci saranno l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza e Angela D’Arrigo, curatrice del festival, per raccontare al pubblico una storia di coraggio, che affronta i disturbi alimentari e la necessità di riprendere in mano la propria vita prima di vederla sbiadire via per sempre.

Sempre alle 11 (un’ora di anticipo rispetto al programma originale a causa di impegni istituzionali) l’incontro a due dal titolo “Governare le scelte”, che vedrà la Ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti rispondere alle domande dell’editorialista de La Stampa Gianni Riotta, per ribadire una volta di più l’importanza dell’emancipazione femminile, sullo sfondo del Decreto Rilancio che prevede diverse misure a sostegno delle famiglie italiane.

Il pomeriggio del Lecco Film Fest riparte da piazza Garibaldi alle 17.30 con l’attrice e produttrice cinematografica Maria Grazia Cucinotta, con cui approfondiremo l’importanza del ruolo femminile nel mondo cinematografico, mentre alle 18.30, nella stessa cornice, andrà in scena il talk “Autonomia e famiglia, pari opportunità e realizzazione personale”. Sul palco interverranno alcune delle voci più significative del mondo politico ed economico nazionale e locale: accanto alla Ministra Elena Bonetti, ci saranno il vicesindaco di Lecco con delega alle Pari opportunità Francesca Bonacina, l’ex Ministra dell’Istruzione Mariastella Gelmini, la direttrice del Museo del Risparmio di Torino Giovanna Paladino e Plinio Agostoni, vicepresidente Icam Spa, moderati da Tiziana Ferrario, giornalista e scrittrice.

L’indipendenza della donna al di là di ogni stereotipo è il tema portante di questa serata della rassegna lecchese, che si apre alle 21 con l’attrice Matilde Gioli intervistata da Angela Prudenzi, giornalista e membro del comitato di selezione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, in un appuntamento dal titolo “il futuro: nelle tue mani”. Alle 21.30 invece via alla proiezione del cortometraggio “Con te o senza di te”, di Angela Prudenzi, cui seguirà la presentazione e proiezione del film “La casa di famiglia” di Augusto Fornari, che vede Matilde Gioli quale protagonista femminile. Un film basato sull’amore familiare e sulla memoria, che si snoda tra nostalgia, incomprensioni, sorprese ed equivoci, per una commedia adatta a tutti.

Lecco come Venezia, red carpet sulla piattaforma a lago

Il programma di oggi: