Lecco Film Fest, si parte! Grandi ospiti per celebrare il ruolo della donna

Al via un ciclo di talk e incontri

Inaugurazione nel cortile di palazzo Bovara

LECCO – Si apre domani la prima edizione del “Lecco Film Fest – Donne oltre gli schermi”, la rassegna cinematografica promossa da Fondazione Ente dello Spettacolo, Rivista Del Cinematografo e Confindustria Lecco e Sondrio, che quest’anno avrà come tema portante l’orizzonte femminile, in un racconto collettivo in cui il cinema è punto di partenza e d’arrivo.

La cerimonia di apertura dell’evento – realizzato in collaborazione con il Comune di Lecco e la Parrocchia S.Nicolò/Comunità Pastorale Madonna del Rosario, con il patrocinio dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della CEI e con il contributo di Regione Lombardia, Camera di Commercio Como-Lecco, Fondazione Comunitaria del Lecchese e Soroptimist Lecco, oltre a numerosi sponsor privati (Electro Adda SpA, Eusider SpA, Icam SpA, Morganti Insurance Brokers, Pharmalife Research, La Casa sull’Albero e Ristorante da Giovannino) – si terrà giovedì alle ore 11 nella cornice istituzionale del Cortile di Palazzo Bovara, in piazza Diaz 1.

All’inaugurazione interverranno il presidente di Confindustria Lecco e Sondrio e vicepresidente della Camera di Commercio di Como-Lecco Lorenzo Riva, monsignor Davide Milani, presidente di Fondazione Ente dello Spettacolo e prevosto di Lecco, il sindaco di Lecco Virginio Brivio, l’assessore alle Autonomi e Cultura di Regione Lombardia Stefano Bruno Galli e Maria Grazia Colombo, vicepresidente di Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus.

A seguire, la prima delle numerose tavole rotonde che animeranno queste quattro giornate di festival: “Tempo di coraggio, tempo di donne”, il tema al centro del dibattito, a cui parteciperanno il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, la direttrice generale culturale Bam (biblioteca degli Alberi di Milano) Francesca Colombo, la prorettrice delegata del Politecnico di Milano per il polo di Lecco Manuela Grecchi e Giulia Aondio, presidentessa Soroptimist Club Lecco. Sarà l’occasione per toccare il tema del protagonismo femminile, così concreto nei fatti ma non ancora adeguatamente riconosciuto a livello istituzionale.

Il pomeriggio del Lecco Film Fest riparte alle 17.30, in piazza Garibaldi, con il talk “Fatti bella per te” in un incontro con la cantautrice italiana Paola Turci, simbolo di una femminilità piena di passione e coraggio, intervistata da Daniele Bellasio, direttore comunicazione dell’Università Cattolica di Milano.

Alle 18.30 spazio al talk show “Protagoniste al lavoro”, storie e testimonianze di donne che si sono affermate nel mondo del lavoro e dell’impresa, con gli interventi di Maria Anghileri direttore operativo del Gruppo Eusider, della youtuber Tess Masazza, di Anastasia Plazzotta titolare di Wanted Cinema (etichetta distributiva tutta al femminile, portavoce di un cinema non convenzionale), di Antonella Sciarrone Alibrandi prorettrice dell’Università Cattolica e di Paola Turci.

La serata si apre invece alle 21, sempre sul palco di piazza Garibaldi, con l’intervista all’attrice e cantante Violante Placido, che risponderà alle domande di Gianluca Arnone, della Rivista del Cinematografo. Alle 21.30 infine in programma la proiezione del film “Piccole Donne” di Greta Gerwig con Emma Watson nel ruolo di “Meg” March.

Al via ieri la Summer school “Vuoi diventare Youtuber?”

Al via ieri, martedì, la summer school “Vuoi diventare Youtuber?”, promossa da Fondazione Ente dello Spettacolo. Il corso di formazione, rivolto ai giovani del territorio, si svolge all’interno di Donne oltre gli schermi: Lecco Film Fest, da martedì 28 luglio a venerdì 31 luglio presso il Palazzo delle Paure di Lecco, ed è un’iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola finanziato da MIUR e MiBACT.

Nella giornata di ieri, la curatrice del Lecco Film Fest Angela D’Arrigo ha introdotto i dodici ragazzi provenienti dalle scuole del lecchese alle lezioni che sosterranno nel corso dei prossimi quattro giorni, soffermandosi sul tema del festival alla sua prima edizione.

“Perché proprio le donne? Tutte noi – e mi rivolgo nello specifico alle ragazze – ci siamo trovate almeno una volta nella vita in una situazione di discriminazione, tutte noi ci siamo sentite almeno una volta a disagio per strada, per i troppi occhi addosso, per la battuta fuori posto. Ai colloqui di lavoro spesso le ragazze si sentono chiedere ‘vuoi fare figli?’. Quando una donna ricopre un ruolo lavorativo importante, c’è sempre qualcuno pronto a ironizzare e a dire che è stata raccomandata. È evidente che c’è un problema culturale”.

Il ruolo che i social ricoprono diventa cruciale: spesso la cultura discriminatoria passa per il web, per i nuovi mezzi di comunicazione, uno strumento potente e ricco di potenziale se ben utilizzato. La summer school del Lecco Film Fest parte proprio dall’idea che i giovani possano rappresentare quell’inversione di rotta rivoluzionaria, in grado di cambiare lo sguardo femminile del web e sul web, attraverso un racconto fatto per immagini. La comunicazione audiovisiva è quella che gli adolescenti prediligono e la piattaforma social che meglio sembra rispondere ad una simile esigenza è YouTube.

“Abbiamo pensato – ha spiegato ai ragazzi Angela D’Arrigo – di darvi gli strumenti per realizzare dei vieo che mostrino a tutti la città delle donne, partendo dalle grandi donne lecchesi, reali e non, finendo col raccontare Lecco come se fosse lei stessa una donna”.

I ragazzi saranno guidati nelle attività di laboratorio dal videomaker professionista Pierre Faiazza che illustrerà loro la parte prettamente tecnica del lavoro di regia e montaggio: “Vedremo insieme cosa non deve mai mancare in una storia, scopriremo come si fa il cinema e che lavoro c’è dietro ad un video anche di pochi minuti. Gireremo per il territorio di Lecco, scegliendo i luoghi che più si addicono al nostro racconto”.

Nei giorni seguenti incontreranno esperti del settore, dal critico cinematografico Gianluca Arnone alla social media manager Enrica Comini (agenzia Welcome Digital). Interverranno poi personalità come Costanza Rizzacasa d’Orsogna, giornalista e scrittrice e Tess Masazza, attrice e youtuber.

Questa mattina, in particolare, lezione sulle “donne lecchesi che hanno fatto la storia”. Si comincerà dalla manzoniana protagonista de “I Promessi Sposi” Lucia, con letture a cura di Gianfranco Scotti; quindi l’arch. Sofia Ceppi Badoni, autrice di un memorabile corto sulla storia dell’industria metalmeccanica lecchese, presentata da Barbara Cattaneo; infine spazio alla poetessa Antonia Pozzi, con il ritratto tracciato da Sabrina Bonaiti.