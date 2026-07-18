Lecco, frana sul San Martino: chiusi alcuni sentieri per motivi di sicurezza

Il Comune ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area dopo la frana tra la Cappelletta di San Martino e il Rifugio Piazza. Oggi i rilievi tecnici sul versante

Nessun danno segnalato, ma alcuni passaggi resteranno chiusi fino al completamento degli interventi sul tratto interessato

LECCO – Resteranno chiusi fino a nuova disposizione alcuni sentieri per il San Martino, dopo la frana che nella giornata di ieri, venerdì 17 luglio, ha interessato il tratto compreso tra la Cappelletta e il Rifugio Piazza, provocando la caduta di alcuni massi. Per ragioni di sicurezza il Comune di Lecco ha disposto l’immediata interdizione dei tratti coinvolti, in attesa delle verifiche tecniche sul versante.

L’intervento è scattato già nella serata di ieri, quando l’amministrazione comunale ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e a posizionare la segnaletica che indica le zone attualmente non percorribili. I divieti riguardano i passaggi interessati dalla caduta dei massi e resteranno in vigore fino a quando non sarà possibile accertare l’assenza di rischi per gli escursionisti.

Nella mattinata di oggi, sabato 18 luglio, è previsto il sopralluogo del geologo incaricato dal Comune, che effettuerà i rilievi necessari per valutare l’entità del dissesto e le condizioni di stabilità del versante. Dall’esito delle verifiche dipenderanno sia gli eventuali interventi di messa in sicurezza sia i tempi necessari per la riapertura dei sentieri.

“Non è successo niente di grave, ma è sicuramente una situazione da tenere sotto controllo”, spiega Alessandra Rota, assessore del Comune di Lecco con delega alla Protezione civile. “Non si riscontrano danni, ma la chiusura di alcuni passaggi è volta a tutelare la sicurezza delle persone“.

Fino al completamento degli accertamenti i tratti interessati dallo smottamento rimarranno quindi interdetti. Solo dopo il parere del geologo e la conclusione delle opere ritenute necessarie i passaggi potranno tornare nuovamente percorribili.