Lecco–Giana Erminio, modifiche alla viabilità attorno allo stadio: divieti di sosta il 6 maggio

Partita alle 20 al Rigamonti-Ceppi, limitazioni nelle vie adiacenti per garantire sicurezza e afflusso

Divieto con rimozione forzata dalle 15 alle 24 in via Pascoli, Merlini, Cantarelli, XI Febbraio e Mattei

LECCO – Modifiche alla viabilità in occasione dell’incontro calcistico tra Lecco e Giana Erminio, in programma mercoledì 6 maggio alle ore 20 allo stadio Rigamonti-Ceppi.

Per consentire lo svolgimento della partita in sicurezza, alcune vie adiacenti all’impianto sportivo saranno interessate da limitazioni al traffico e alla sosta. In particolare, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, ad eccezione dei veicoli autorizzati, su tutti gli stalli presenti in via Pascoli, via Ugo Merlini, via Cantarelli, via XI Febbraio – nel tratto compreso tra corso Matteotti e via Ugo Merlini – e via Mattei.

Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 15 alle 24 della stessa giornata.