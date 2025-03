Giorgio Rusconi a Mâcon per celebrare il 150° del Cai di Lecco e del Mâconnais

La conferenza, che sancisce l’amicizia con il Comune d’Oltralpe, ha avuto come oggetto i misteri di Ötzi

A nome del Cai di Lecco donate le magliette realizzate in occasione dei 150 anni di fondazione

LECCO – Nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario della fondazione del Club Alpino Italiano di Lecco, il Club Alpino del Mâconnais e il comitato di gemellaggio di Mâcon hanno invitato il relatore Giorgio Rusconi alla Maison des Associations, venerdì 28 marzo, per svelare “I misteri di Ötzi, l’uomo venuto dal ghiaccio”, e per illustrare le innumerevoli iniziative portate avanti dalla Sezione die Lecco del CAI.

Olivier Mailland, presidente del Club Alpino del Mâconnais, ha presentato le realizzazioni del Club Alpino del Mâconnais; ha spiegato il rapporto con Lecco e l’origine di questa conferenza.

Gino Ceddia, presidente del comitato di gemellaggio, nel suo discorso di benvenuto ha sottolineato che questo evento, organizzato in collaborazione da due associazioni di Mâcon, illustra perfettamente lo spirito che anima gli scambi con le due città gemellate.