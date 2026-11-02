Lecco, giovani e adulti disorientati dopo le violenze: quattro voci per ritrovare la speranza

Interverranno Emanuele Boffi, Chiara Frigeni, Diletta Gallucci e Alfredo Galluzzi

Appuntamento venerdì 6 novembre alle 21 alla Sala Don Ticozzi

LECCO – Paura, domande e incertezza. Le vicende delle ultime settimane hanno alimentato un clima di disorientamento che coinvolge tanto i giovani quanto gli adulti, mettendo in discussione aspettative, prospettive e il modo di guardare al futuro. Dalle violenze del 17 ottobre a Milano e in altre città, alle proteste e alle polemiche che ne sono seguite, fino alle preoccupazioni diffuse attraverso i social network che hanno interessato anche Lecco: uno scenario che riporta al centro una domanda fondamentale, quella sul desiderio di felicità e sulla possibilità di essere protagonisti positivi della società.

Da questa riflessione nasce “Il futuro è una promessa”, l’incontro pubblico promosso dal Centro Culturale Alessandro Manzoni, in programma venerdì 6 novembre alle 21 alla Sala Don Ticozzi, in via Ongania 4 a Lecco.

L’obiettivo è provare a comprendere quanto sta accadendo, interrogarsi sullo sguardo che giovani e adulti rivolgono al futuro e sulle responsabilità che ne derivano. Un confronto che intende approfondire soprattutto il valore dell’educazione, non soltanto come accompagnamento delle nuove generazioni, ma anche come responsabilità degli adulti. Al centro, la necessità di costruire un percorso positivo e concreto, capace di riconoscere il valore di ogni persona.

La serata vedrà il confronto tra quattro relatori con esperienze differenti, accomunati dal rapporto quotidiano con l’informazione, la formazione e il mondo giovanile. Interverranno Emanuele Boffi, direttore del mensile Tempi; Chiara Frigeni, preside del Centro di formazione professionale In-Presa di Carate Brianza; Diletta Gallucci, preside della scuola secondaria di primo grado Massimiliano Kolbe di Lecco; e Alfredo Galluzzi, volontario di Portofranco Lecco, centro di aiuto allo studio rivolto agli studenti delle scuole superiori. A coordinare il dialogo sarà Martino Astolfi, presidente del Centro Culturale Alessandro Manzoni.

Le esperienze dei partecipanti offriranno prospettive diverse sulle questioni educative. Boffi, che ha collaborato con Il Foglio e La Verità, dirige Tempi dal 2018. Nel 2011 ha ricevuto il premio giornalistico Amalfi Coast Media Award nella categoria Giovani Under 35.

Frigeni guida In-Presa, realtà che da oltre vent’anni opera nella formazione professionale e nell’educazione dei giovani, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica. Il metodo dell’istituto si fonda sulla centralità della persona, sul valore dell’esperienza e sulla responsabilità educativa degli adulti.

Gallucci, insegnante, è alla guida dal 2023 della scuola secondaria di primo grado Massimiliano Kolbe di Lecco, frequentata da poco meno di 200 studenti e seguiti da 27 insegnanti ed educatori.

Galluzzi, medico in pensione, mette invece a disposizione il proprio tempo come volontario di Portofranco Lecco, realtà che attualmente accompagna nello studio circa un centinaio di ragazzi delle superiori, grazie all’impegno di una quarantina di insegnanti volontari.

Quattro percorsi diversi, dunque, per affrontare una questione comune: come aiutare le nuove generazioni a orientarsi in un contesto complesso e quale contributo possano offrire gli adulti attraverso la propria presenza e responsabilità educativa.

Il titolo dell’incontro riprende le parole di papa Leone XIV: “Il futuro è una promessa, non una minaccia”. Un messaggio che diventa il punto di partenza per una riflessione sulla possibilità di ritrovare ragioni di speranza, anche attraverso luoghi ed esperienze educative che si richiamano alla tradizione cristiana e che, nel tempo, hanno cercato di tradurne i valori in proposte concrete.

L’appuntamento è aperto al pubblico e si terrà venerdì 6 novembre 2026 alle 21 alla Sala Don Ticozzi, in via Ongania 4 a Lecco.