Lecco, Gioventù Nazionale tiene il primo congresso provinciale: Laura Commodo riconfermata alla guida

Eletto il nuovo direttivo con Leonardo Valessina e Filippo Alberti, ampia partecipazione di militanti e dirigenti

Presenti esponenti istituzionali e del partito a livello locale, regionale ed europeo

LECCO – Si è svolto sabato 2 maggio il primo congresso provinciale di Gioventù Nazionale Lecco, appuntamento che ha registrato una partecipazione numerosa tra militanti, dirigenti e rappresentanti istituzionali del territorio.

Al termine dei lavori è stata confermata alla guida del movimento giovanile Laura Commodo, a testimonianza della continuità del percorso politico e organizzativo avviato negli ultimi anni. Nel corso dell’assemblea sono stati inoltre eletti nel direttivo provinciale Leonardo Valessina e Filippo Alberti.

Il congresso è stato presieduto da Andrea Piepoli e ha visto la presenza di esponenti del movimento a livello nazionale e regionale, tra cui l’europarlamentare Paolo Inselvini e il consigliere regionale Michele Schiavi. Presenti anche rappresentanti istituzionali e del partito sul territorio, tra cui il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Lecco Alessandro Negri, il consigliere regionale Giacomo Zamperini, l’europarlamentare Pietro Fiocchi e Filippo Boscagli, candidato sindaco alle elezioni amministrative di Lecco del 24 e 25 maggio.

Nel corso degli interventi è emersa la volontà di proseguire nel radicamento dell’azione politica a livello locale, attraverso iniziative, momenti di confronto e proposte sui temi ritenuti più rilevanti per le nuove generazioni. L’assemblea ha inoltre evidenziato la partecipazione e il coinvolgimento dei giovani iscritti, elementi che – secondo quanto emerso – confermano la crescita del movimento sul territorio.

Il congresso si è così concluso con il rinnovo degli organismi e con l’indicazione di una linea di continuità nelle attività del gruppo, con l’obiettivo di proseguire il lavoro nei prossimi mesi.