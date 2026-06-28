Lecco. Gli appuntamenti di luglio al planetario civico

Giovedì, 9 luglio, alle 21 l’astrofisico e divulgatore Luca Perri proporrà “Astrobufale”, una coinvolgente conferenza-quiz dedicata alle più diffuse fake news sullo spazio. Poi venerdì, 17 luglio, alle ore 21 sarà la volta di “Caccia agli alieni”, la conferenza-spettacolo a cura di Lorenzo Pizzuti, ricercatore in cosmologia presso l’Università di Milano-Bicocca.

Invece, venerdì, 24 luglio, alle 21 il planetario ospiterà il recital “La morte di Archimede”, un recital scritto e interpretato da Giulio Valentini. L’evento, inserito nella rassegna Arte e Scienza 2026, ripercorrerà la vita e le straordinarie invenzioni del grande scienziato siracusano.

Torna, inoltre, anche questo mese la consueta serata osservativa con i telescopi del gruppo astrofili Deep Space, presso il piazzale di partenza della funivia per i Piani d’Erna, in programma sabato, 25 luglio, a partire dalle ore 21.30.

Infine, anche quest’estate, il planetario ripropone ai più giovani il campus di astronomia, con numerose proposte per trascorrere una o più settimane tra pianeti, proiezioni in cupola, laboratori e giochi astronomici. Dettagli, costi, modalità di prenotazione e maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.deepspace.it o contattando il planetario civico al numero di telefono: 3288985316.