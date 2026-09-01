Lecco. Gli appuntamenti di settembre al planetario civico

Il programma è curato dal gruppo astrofili Deep Space Ets

Bettega: “Un programma sempre ricco e sempre interessante”

LECCO – Con il mese di settembre riparte il calendario degli eventi del Planetario civico del Comune di Lecco, gestito dal gruppo astrofili Deep Space Ets, con un programma che unisce astronomia, divulgazione scientifica, osservazione del cielo e iniziative rivolte a diverse fasce d’età.

“Un programma sempre ricco e sempre interessante”, sottolinea l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Cinzia Bettega, secondo cui il Planetario si conferma “un apprezzato polo culturale della nostra città”, capace di proporre iniziative sia per gli appassionati sia per chi si avvicina a questi temi con curiosità, oltre che per tutte le fasce d’età.

Il mese si apre con le ultime due settimane del campus di astronomia. Dal 31 agosto al 4 settembre è in programma il percorso “Focus”, mentre dal 7 all’11 settembre sarà la volta di “Esploratori del Cosmo”.

Spazio quindi alle consuete conferenze serali. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 11 settembre alle 21, con “Uomini verso la Luna. Il ritorno con Artemis”, incontro promosso dal Cicap, Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze, in collaborazione con Deep Space.

Una serata particolare sarà invece quella di venerdì 18 settembre, dedicata ai sensi. Alle 20 Cecilia Corti, ingegnere e insegnante di yoga, accompagnerà il pubblico nella “Camminata consapevole tra i sensi”. Alle 21 seguirà “Sensi sulla Terra, Sensi nello Spazio”, una conferenza esperienziale dedicata al funzionamento del sistema sensoriale sulla Terra e ai cambiamenti che avvengono nello spazio.

Il calendario proseguirà venerdì 25 settembre alle 21 con “Tuoni e fulmini”. A guidare il pubblico alla scoperta di questi fenomeni sarà il meteorologo Andrea Boarato, in un incontro dedicato alla potenza e alle caratteristiche dei fenomeni atmosferici.

A chiudere il ciclo degli appuntamenti serali sarà invece, sabato 26 settembre alle 21, il recital “La morte di Archimede”, di e con Giulio Valentini, inserito nella rassegna “Arte e Scienza 2026”.

Dal 13 settembre riprenderanno inoltre gli appuntamenti della domenica. Alle 16 sono previste le proiezioni in cupola, mentre alle 17 sarà possibile partecipare alle visite guidate alla sala espositiva “Occhi sul cosmo. Da Galileo all’esplorazione di Marte”.

Non mancheranno le iniziative dedicate ai più piccoli. Torna infatti il “sabato dei bambini”: sabato 12 settembre alle 15 l’appuntamento sarà “Alla scoperta del cielo con il Piccolo Principe”, mentre sabato 26 settembre, sempre alle 15, sarà protagonista “Gruby, il maialino spaziale”.

A completare il programma sarà la serata osservativa di sabato 19 settembre, dalle 21, nel piazzale della funivia dei Piani d’Erna, dove sarà possibile osservare il cielo attraverso i telescopi messi a disposizione dal gruppo astrofili.

Per dettagli, costi, modalità di partecipazione e prenotazioni è possibile consultare il sito www.deepspace.it.