Lecco. Glutton, interventi mirati di pulizia straordinaria

Attività di pulizia in centro e nei rioni da fine luglio a metà ottobre

“Si tratta di un servizio di Silea che impieghiamo ancora una volta in alcune delle nostre vie e piazze”

LECCO – Sono in corso interventi mirati in città con l’aspiratore elettrico Glutton, progettato per la pulizia di aree difficili da raggiungere con le spazzatrici tradizionali, come marciapiedi, parchi, piste pedonali e vicoli storici.

“Si tratta di un servizio di Silea – spiega l’assessora all’Ambiente del Comune di Lecco Renata Zuffi – che impieghiamo ancora una volta in alcune delle nostre vie e piazze, in particolare in zone con sanpietrini, per raccogliere mozziconi di sigaretta e piccoli rifiuti. Il Glutton consente, infatti, una pulizia aggiuntiva, straordinaria, come quella del lavaggio con acqua ad alta pressione delle piazze del centro, che ugualmente abbiamo già sperimentato. Le uscite previste sono inserite nella riorganizzazione del servizio di igiene urbana senza costi aggiuntivi”.

Durante i mesi di luglio e agosto, è stata posta particolare attenzione al centro cittadino (via Roma, via Cavour, via Mascari, via Anghileri, vicolo del Pozzo e piazza XX Settembre) e il rione di Acquate (piazza della Vittoria). A settembre toccherà a via Maggiore e ai vicoli di Pescarenico (5 settembre), a viale Turati e a piazza Cappuccini (11 e 19 settembre), via Bovara, via Mascari, vicolo Granai, vicolo del Torchio e Piazza Cermenati (26 settembre).

In conclusione, a ottobre, il Glutton sarà impiegato in piazza Cavallotti a San Giovanni (3 ottobre), ritornerà in centro in via Roma, via Cavour, via Carlo Cattaneo e via Fratelli Cairoli (10 ottobre) e terminerà a Belledo, in via Fiocchi, via Santa Barbara e nello spazio antistante alla chiesa di Belledo (17 ottobre).