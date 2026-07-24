Lecco. Hub di via Balicco, il Tar annulla l’esproprio dell’area verde: “Istruttoria insufficiente”

La sentenza del Tar mette la parola fine al progetto dell’amministrazione Gattinoni

“Istruttoria insufficiente e interessi dei privati non valutati”

LECCO – Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha accolto il ricorso presentato da alcuni condomini del supercondominio Monte Legnone, annullando gli atti con cui il Comune di Lecco aveva approvato la realizzazione del nuovo terminal bus di via Balicco e disposto l’esproprio delle aree necessarie all’opera.

Nelle 29 pagine della sentenza il Tar chiarisce che non è in discussione la possibilità per il Comune di individuare una nuova sede per l’hub del trasporto pubblico, ma il percorso seguito per arrivare alla scelta di via Balicco. Secondo i giudici, infatti, “l’amministrazione non ha svolto un’istruttoria adeguata né ha dimostrato di aver bilanciato l’interesse pubblico con quello dei proprietari dell’area interessata dall’esproprio”.

Il Tribunale evidenzia come il Comune abbia illustrato le criticità dell’attuale terminal di piazza della Stazione e i vantaggi della nuova collocazione, “senza però valutare concretamente il sacrificio imposto ai condomini del Monte Legnone”, destinati a perdere un’ampia area verde comune, con ripercussioni anche sul valore degli immobili e sulla fruizione dello spazio da parte della collettività.

Un altro punto contestato riguarda l’analisi delle possibili alternative. Pur non essendo obbligata a scegliere un’altra localizzazione, per i giudici “l’amministrazione avrebbe dovuto motivare in maniera puntuale l’esclusione delle aree proposte dai ricorrenti“. Per il Tar, invece, le motivazioni addotte sono rimaste “generiche e non supportate da un’adeguata istruttoria”.

La sentenza richiama inoltre il riesame disposto dal Tribunale nel novembre 2025. Anche in quell’occasione, secondo i giudici, il Comune non avrebbe approfondito gli aspetti contestati, limitandosi a raccogliere le osservazioni dei residenti senza svolgere quell’attività istruttoria richiesta dal Tar.

Per questi motivi i giudici hanno disposto l’annullamento della delibera del Consiglio comunale che aveva dichiarato la pubblica utilità dell’opera e imposto il vincolo preordinato all’esproprio, oltre al successivo decreto di esproprio. Non solo: il Tar ha annullato anche la delibera con cui la Giunta comunale, dopo uno studio affidato al Politecnico di Milano, aveva confermato la scelta di via Balicco. In questo caso il vizio riguarda la competenza: una decisione di questo tipo, secondo i giudici, spettava al Consiglio comunale e non alla Giunta.

La sentenza ritiene illegittimo l’iter amministrativo seguito dal Comune, giudicato carente sotto il profilo dell’istruttoria, della motivazione e del corretto bilanciamento tra interesse pubblico e diritti dei privati. Il provvedimento di fatto mette la parola fine al controverso progetto dell’amministrazione Gattinoni.