Lecco. I Lions Club combattono con ‘Progetto Porcospini’ l’abuso minorile

Grazie al percorso proposto, 70 minorenni nel Lecchese hanno avuto il coraggio di segnalare abusi

Ai bambini insegnato il rispetto del corpo, a saper dire di no, a evitare pericoli e capire le proprie emozioni

LECCO – Abuso sui minori e il service dedicato ‘Progetto Porcospini’ sono stati al centro della serata di martedì scorso organizzata da Lions Club Val San Martino, Lions Club Lecco Host, Lions Club San Nicolò e Lions Club Sondrio Host in intermeeting con i Lions Club Brianza Colli, Castello Brianza Laghi, Erba, Merate, Riviera del Lario e Valsassina.

Il progetto è nato dalla volontà di attuare un percorso di prevenzione rivolto ai minori delle classi 4° e 5° della scuola primaria, alle famiglie e al personale scolastico sul tema dell’abuso, con l’obiettivo di prevenire l’insorgenza del fenomeno, affinché i bambini sappiano difendersi nelle situazioni di rischio.

Moderatore della serata è stato il Socio del Lions Club Lecco Host Matia Consonni che, dopo aver salutato e ringraziato i partecipanti, ha subito passato la parola a Patrizia Guglielmana, presidente del Lions Club Val San Martino, che ha spiegato come questo progetto, nato nel 2001 su iniziativa dei soci del club, sia diventato nel 2013 un service a livello nazionale coinvolgendo fino ad oggi circa 45.000 bambini e 2.000 classi.

La parola è poi passata a Rocco Briganti, direttore della Cooperativa Sociale Onlus Specchio Magico, che insieme ad Alberto Pellai, ha ideato e promosso sul territorio lecchese il progetto Porcospini.

ll progetto rappresenta una sicura risposta all’emergente e strategico bisogno di un investimento in chiave preventiva, elemento primario di salvaguardia del bambino, da parte dagli enti istituzionali ed è rivolto agli istituti scolastici.

Rocco Briganti ha spiegato che sono tanti i minorenni che grazie al progetto provano ad

uscire da situazione di maltrattamento e violenza.

Il socio Lions Club Sondrio Claudio Marcassoli, responsabile scientifico del progetto, ha raccontato che il percorso si sviluppa attraverso incontri con i soli bambini e con i soli genitori, tutti coordinati da psicologhe formate della cooperativa Specchio Magico.

Ai bambini viene insegnato il rispetto del corpo, a migliorare la propria autostima, a saper dire anche di no, ad evitare i pericoli e a capire le proprie emozioni.

Roberta Graziani, insegnante dell’IC di Calolziocorte, ha sottolineato come grazie al progetto Porcospini i ragazzi possano essere ascoltati e come internet possa essere uno strumento di pericolo per questi giovani. Oggi infatti molti abusi passano attraverso messaggi online e social network, per questo bisogna essere ancora più attenti, come confermato anche da due professoresse dell’istituto.

Chiara Boniotti, presidente del Lions Club Lecco Host, ha evidenziato che rientra nella vocazione dei Lions attuare interventi in favore delle nuove generazioni per creare una società ed un mondo migliori. Stefano Cappoli – presidente del Lions Lecco San Nicolò e Francesca Fiorella Trovato – governatrice distrettuale – hanno entrambi ricordato l’importanza della prevenzione e poi dell’azione.