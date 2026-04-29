Lecco, il candidato sindaco Mauro Fumagalli presenta il programma: casa, mobilità e servizi tra le priorità

Orizzonte per Lecco costruisce il programma su abitare, muoversi e valorizzare: casa, traffico e parcheggi tra i nodi principali

Il candidato sindaco Mauro Fumagalli: “Non c’è un momento in cui l’ascolto finisce”

LECCO – Casa, mobilità e valorizzazione della città. Si articola attorno a queste tre direttrici il programma elettorale presentato oggi, mercoledì 29 aprile, da Mauro Fumagalli, candidato sindaco di Orizzonte per Lecco, sintetizzato nelle parole chiave “abitare, muoversi, valorizzare”.

Al centro del progetto il tema dell’abitare, indicato come una delle principali criticità cittadine. “Oggi ci sono difficoltà per diverse tipologie di cittadini che vorrebbero vivere qui ma fanno fatica”, ha spiegato Fumagalli. La proposta è quella di un piano casa integrato, fondato sul riuso degli immobili esistenti e sulla costruzione di un sistema abitativo più accessibile. Tra gli strumenti indicati un osservatorio dell’abitare, per raccogliere e aggiornare i dati su domanda e offerta, e un’agenzia sociale per la casa, con funzioni di coordinamento tra proprietari, istituzioni e inquilini, per favorire il recupero e la messa a disposizione degli alloggi sfitti.

Il piano prevede inoltre la ricognizione degli immobili inutilizzati, pubblici e privati, e il loro possibile riutilizzo per rispondere alle diverse esigenze abitative. Tra gli indirizzi indicati, anche il principio del riuso dell’esistente come alternativa al consumo di suolo e una maggiore integrazione tra politiche abitative, servizi e mobilità.

Sul fronte del muoversi, il programma propone una revisione complessiva della viabilità e del sistema della sosta, partendo da una visione che tenga conto dei flussi sovracomunali. “Lecco non è un’isola nel deserto”, ha sottolineato il candidato. Tra i nodi evidenziati la funzione dei principali accessi alla città, come il ponte Vecchio – per il quale si ipotizza un ritorno a un utilizzo più pieno come via di ingresso e uscita – e il ponte Kennedy, da riconsiderare in funzione dei flussi di traffico.

Accanto alla viabilità, il tema dei parcheggi viene indicato come prioritario. “Non è vero che Lecco non ha bisogno di altri posti auto”, ha affermato Fumagalli, evidenziando la necessità di distinguere tra residenti e utenti occasionali. Tra le ipotesi, il recupero di aree esistenti, come gli ex cinema cittadini, e la realizzazione di nuove soluzioni anche in collaborazione con soggetti privati, oltre alla revisione del piano urbano del traffico e della sosta.

Il programma affronta anche il tema della mobilità nel suo complesso, in relazione ai collegamenti con il territorio e all’organizzazione dei flussi, richiamando la necessità di una pianificazione coordinata e aggiornata.

Il terzo asse, valorizzare, riguarda il ruolo dell’amministrazione e il patrimonio della città. Il progetto punta a rafforzare la partecipazione e il dialogo con cittadini, associazioni e realtà del territorio. “Non c’è un momento in cui l’ascolto finisce, deve essere continuativo per tutti gli anni dell’amministrazione”, ha evidenziato Fumagalli.

Tra le priorità anche la gestione delle risorse economiche e il riassetto degli spazi pubblici, a partire dalla riorganizzazione delle sedi comunali. Il programma richiama inoltre la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e turistico, anche attraverso il recupero e la messa in rete delle realtà esistenti.

Un’attenzione che si estende anche alla dimensione sociale, con proposte legate al rafforzamento delle reti territoriali e al sostegno alle situazioni di fragilità.

Un’impostazione che, nelle intenzioni del candidato, mira a costruire una città più accessibile e organizzata, capace di “unire territori, generazioni e bisogni diversi” e di affrontare le trasformazioni con una visione di lungo periodo.