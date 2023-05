Lecco, il Comune cerca rilevatori statistici

Le candidature vanno presentate entro le 23 del 25 maggio

Indetta una selezione pubblica per gli incarichi di rilevatore statistico dal 2023 al 2026

LECCO – L’ufficio statistica del Comune di Lecco ha indetto una selezione pubblica per il conferimento di incarichi esterni di rilevatore statistico, da svolgersi dal 2023 al 2026.

I rilevatori dovranno raccogliere informazioni nei luoghi selezionati per le indagini, attraverso il censimento della popolazione e delle abitazioni per conto dell’Istat ed effettuare indagini su famiglie, imprese e istituzioni anche per altri organismi del Sistema statistico nazionale o dell’Amministrazione comunale, oltre che partecipare alle riunioni di istruzione relative all’indagine.

Gli interessati in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico dovranno far pervenire la loro domanda esclusivamente utilizzando lo sportello telematico polifunzionale del Comune di Lecco raggiungibile all’indirizzo https://lecco.comune-online.it/ alla sezione “servizi generali” entro le 23 di giovedì 25 maggio 2023. Per accedere al portale è necessario autenticarsi tramite SPID, CNS, TS-CNS e CIE. La graduatoria finale sarà esposta all’albo pretorio online.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio statistica del Comune di Lecco al numero 0341.481424, all’indirizzo istat@comune.lecco.it. Maggiori informazioni anche a questo collegamento.