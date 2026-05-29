Lecco. Il Fondo Beppe Silveri destina 5.500 euro a missioni e solidarietà

Tra i beneficiari delle donazioni 2026 figurano missionari, seminaristi e realtà impegnate nel sostegno alle famiglie del territorio

Le donazioni proseguono nel segno dell’impegno di Beppe Silveri, storico punto di riferimento della comunità

LECCO – Sono cinque i progetti missionari e di solidarietà che il Comitato Fondo Beppe Silveri e le Missioni ha scelto di sostenere nel 2026, proseguendo nel ricordo di Beppe Silveri, già presidente della Polisportiva, catechista e consigliere comunale, figura ricordata per la costante attenzione verso le necessità delle missioni.

A renderlo noto è il presidente del Fondo, Giuseppe Canali, che ha illustrato le decisioni assunte dal Comitato in merito ai contributi da devolvere nel corso dell’anno. Tra i destinatari figurano don Tommaso Nava, impegnato nella missione di Pucallpa, in Perù, che riceverà un contributo di 1.000 euro, e padre Paolo Ceruti insieme a padre Ale Canali, ai quali saranno destinati 1.000 euro per sostenere le attività della loro missione a Hong Kong.

Un ulteriore contributo di 1.000 euro andrà a Daniele Rusconi, seminarista in Perù, e alla missione OMG di Pomallucay. La stessa cifra sarà destinata anche al Centro Farmaceutico Missionario di Valmadrera, realtà da tempo impegnata in progetti a favore delle famiglie in difficoltà del territorio.

Il sostegno più consistente, pari a 1.500 euro, è stato invece assegnato a suor Paola Dell’Oro per la nuova missione presso il Centro Emmaus Rosa Rossa di Chiclayo, sempre in Perù.

Nel comunicare le donazioni, il Comitato ha inoltre voluto esprimere un ringraziamento a quanti continuano a sostenere concretamente le iniziative del Fondo, in particolare il gruppo delle Donne di Sant’Agata, il gruppo dei Ravioli legato all’OMG, la compagnia Juventus Nova di Belledo e tutti gli amici della famiglia Silveri, il cui contributo consente di mantenere vivo l’impegno di solidarietà che caratterizzava Beppe Silveri.