Lecco. Il Natale si accende sul ghiaccio: inaugurata la Pista XXL

Coreografie scintillanti, voci gospel e una piazza gremita: il primo abbraccio natalizio alla città

Al taglio del nastro anche l’assessore Giovanni Cattaneo. La pista resterà aperta fino al 26 gennaio

LECCO – Luci brillanti illuminano la fredda e candida lastra di ghiaccio, il coro scalda l’aria frizzantina, tutto intorno la folla pronta ad assistere allo spettacolo. Il Natale a Lecco oggi è cominciato con l’inaugurazione della Pista di Pattinaggio XXL in Piazza Garibaldi che ha aperto ufficialmente i battenti regalando alla città un pomeriggio carico di magia.

Neppure la pioggia ha guastato l’atmosfera, complice anche la copertura della struttura. All’improvviso, come in una fiaba, sono entrate in scena le pattinatrici della Sk8 Crew. Volteggi, salti, linee perfette e sincronizzate. Il tutto accompagnato dalle voci profonde e avvolgenti della Free Gospel Band che ha intonato melodie natalizie portando in anticipo nella piazza un respiro di festa.

Presente al taglio del nastro anche l’assessore all’Attrattività Turistica Giovanni Cattaneo e Michele Uga, direttore della Pista di Pattinaggio XXL. Ogni nota si rifletteva sul ghiaccio, ogni passo sembrava raccontare l’attesa delle feste, il desiderio di stare insieme, di lasciarsi incantare.

La pista, una delle più grandi della Lombardia (800 metri quadrati di cristallo), quest’anno si presenta più accogliente e scenografica che mai. La copertura completa permette di pattinare anche con meteo avverso, mentre il nuovo sistema di illuminazione a LED dipinge la struttura con colori che cambiano, pulsano, raccontano emozioni.

E poi il ledwall, una piccola magia moderna dove pattini, sorrisi, evoluzioni possono rivivere in tempo reale, come se la pista stessa volesse restituire ai visitatori un pezzetto della loro gioia.

E mentre le prime note del coro si sono dissolte nell’aria, qualcuno ha già indossato i pattini. Le risate hanno iniziato a rompere il ghiaccio. E Lecco, ancora una volta, si è illuminata della magia del Natale.

ORARI E BIGLIETTI

La Pista di Pattinaggio di Lecco XXL è aperta da sabato 15 novembre 2025 a lunedì 26 gennaio 2026 con i seguenti orari: 15.30-22 nei giorni feriali e 10.30-23 nei festivi e prefestivi. Da sabato 15 novembre 2025 a lunedì 26 gennaio 2026 vale l’orario dei giorni prefestivi e festivi, con apertura continuata dalle 10.30 alle 23.

Il biglietto per poter accedere alla Pista di Pattinaggio di Lecco XXL costa 10€ per gli adulti e 7€ per i bambini fino a 10 anni. La stessa tariffa di 7€ è riservata per i genitori con almeno tre bambini. Il tempo a disposizione per ogni turno è di un’ora ed è rinnovabile. Le scuole possono organizzare, al mattino durante i giorni feriali, attività sulla pista al costo di 5€ all’ora per ogni alunno.