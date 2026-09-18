Lecco. Il Panathlon presenta TWEx: motori e nuove opportunità per i ragazzi con disabilità

In due anni sono stati coinvolti 35 giovani tra i 12 e i 18 anni, mentre dal 25 settembre prenderà il via un nuovo ciclo di incontri
Il progetto della Nostra Famiglia di Bosisio Parini è stato raccontato durante l’incontro ospitato al Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano
LECCO – Una motocicletta e un’officina come strumenti per creare relazioni, vivere nuove esperienze e aprire possibili prospettive per il futuro. È l’idea alla base di TWEx – Two Wheels Experience, “Esperienze a due ruote”, il progetto pilota rivolto a giovani con disabilità del neurosviluppo presentato al Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano.
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