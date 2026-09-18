Lecco. Il Panathlon presenta TWEx: motori e nuove opportunità per i ragazzi con disabilità

L’incontro, promosso dal Panathlon Club Lecco presieduto da Riccardo Benedetti, ha permesso di raccontare il percorso avviato nella sede dell’associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, dove il mondo delle due ruote diventa terreno di incontro tra ragazzi, volontari, aziende e professionisti.

Ad aprire la presentazione è stato Nicola Francesco Lopomo del Politecnico di Milano, che ha illustrato l’attività di Sensibilab – Sensori e sistemi biomedicali. Il laboratorio sviluppa soluzioni, sistemi e sensori per il monitoraggio di parametri vitali destinati alla ricerca clinica, alla telemedicina e allo sport, attraverso attività che spaziano dall’innovazione tecnologica basata sull’IoT alla prototipazione 3D, fino alla progettazione software, alle applicazioni mobili e all’analisi dei dati mediante machine learning. Un’attività che mantiene sempre al centro la persona.

A entrare nel vivo di TWEx sono stati quindi Marco Riva, panathleta e tra gli ideatori del progetto, Massimo Molteni, responsabile regionale dei progetti, e Clara Fusi, responsabile dello sportello lavoro de La Nostra Famiglia.

A raccontare il senso dell’iniziativa è lo stesso incipit che accompagna il progetto: “Immaginate un ragazzo di 15 anni, chiuso nel silenzio di una diagnosi che spesso lo separa dal mondo. Immaginate le sue mani tremare mentre si avvicina a una motocicletta per la prima volta, gli occhi che si accendono nel sentire il rombo del motore, e un sorriso che nasce, non perché ha imparato qualcosa, ma perché per un attimo si è sentito dentro qualcosa. Dentro una passione. Dentro una relazione. Dentro la vita”.

Da questa idea nasce Two Wheels Experience: non soltanto un progetto tecnico-educativo, ma un’esperienza che utilizza il mondo delle due ruote per costruire ponti relazionali tra adolescenti con disabilità del neurosviluppo e una realtà fatta di motori, officine, volontariato e passione.

Il percorso è iniziato tre anni fa, con la presentazione di TWEx a Roma alla Federazione Motociclistica Italiana, che ne segue l’evoluzione. Alcuni mesi più tardi è nata l’Officina Moto, ricavata da un vecchio garage de La Nostra Famiglia e successivamente attrezzata grazie a una prima donazione di Ring Mill e alla collaborazione di diverse aziende, tra cui Yamaha Motor R&D Europe. Lo spazio è stato inaugurato due anni fa.

A raccontare l’esperienza è stato anche Marco Riva, volontario del progetto ed ex General Manager Operations di Yamaha Motor Racing, ruolo ricoperto dal 2008 al 2021 lavorando anche al fianco di Valentino Rossi. Al centro del suo intervento, questa volta, sono stati soprattutto i ragazzi impegnati nell’officina.

L’obiettivo è offrire loro nuove opportunità e sperimentare come la moto possa diventare non soltanto uno strumento di relazione, ma anche un veicolo di benessere e di esperienze positive. L’inclusione viene così vissuta insieme ai volontari, che non intendono sostituirsi agli educatori, ma essere persone presenti e stare “dalla parte dei ragazzi”.

I protagonisti sono ragazze e ragazzi tra i 12 e i 18 anni con disturbi dello spettro autistico di livello 1 e 2 e disturbi complessi del neurosviluppo in comorbilità con altre condizioni, tra cui ADHD, disabilità intellettiva, difficoltà nella gestione delle emozioni e disturbo oppositivo-provocatorio. A queste possono aggiungersi condizioni sociali che li tengono ai margini di esperienze comuni alla loro età.

In due anni sono stati 35 i ragazzi coinvolti negli incontri TWEx, mentre dal 25 settembre prenderà il via un nuovo ciclo. Il progetto, inoltre, il 15 settembre 2025 è stato presentato dalla Federazione Motociclistica Italiana alla Commissione Disabilità del Senato della Repubblica.

Un percorso nel quale crede anche Massimo Molteni, che ne ha sottolineato il valore nel permettere ai ragazzi di vivere nuove esperienze e lavorare sulla gestione delle proprie emozioni. L’orizzonte può arrivare anche al mondo del lavoro, come spiegato da Clara Fusi. È il caso di Francesco, 18 anni, che dal 1° ottobre inizierà un tirocinio in Yamaha R&D Europe, una delle quattro società Yamaha presenti nel Campus di Lesmo.

TWEx resta intanto un progetto in continua evoluzione, con nuove sfide da affrontare: la prossima sarà il restauro di un ciclomotore Garelli degli anni Ottanta.

A rendere possibile l’attività è il contributo dei volontari Marco Riva, Alberto Porta, Luca Stradiotto, Luciano Isella, Claudio Lazazzera, Giorgio Cattaneo, Silvia e Alessandro del CFP. I partner del progetto sono Yamaha R&D Europe, Ring Mill, Beta Utensili, Tentori, Alpinestars, Nos Helmets ed Errecom.

Alla presentazione al Polo lecchese del Politecnico sono intervenuti anche gli assessori del Comune di Lecco Lorella Cesana ed Emilio Minuzzo, rispettivamente allo Sport e ai Servizi sociali, e il presidente di Confcommercio Lecco Fabio Dadati.

In chiusura, il presidente del Panathlon Club Lecco Riccardo Benedetti e il past-president Andrea Mauri hanno presentato una nuova socia del club: la lecchese Michela Cantoni, già presidente e animatrice dell’Accademia Calcio Aquilotti.