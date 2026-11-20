Appuntamento domenica 22 novembre per un pranzo in compagnia al Salottone di San Giovanni

Il Gruppo Missionario San Giovanni rinnova il suo impegno con tre progetti principali in Africa

LECCO – Dopo 53 anni dalla sua nascita, il GIMS – Gruppo Impegno Missionario San Giovanni, continua a “prestare aiuti tecnici, finanziari e materiali ai paesi sottosviluppati”, prestando un’assistenza indispensabile.

Il programma di quest’anno è composto da tre progetti principali e, per sostenerli, il gruppo missionario ha organizzato “Il Pranzo di Natale” che si svolgerà domenica 22 novembre al Salottone di San Giovanni di Lecco. I proventi del pranzo saranno dedicati alle iniziative organizzate dall’associazione.

Il primo progetto del gruppo è dedicato all’Eritrea e prende il nome di “Fra sogni e speranze“. Dopo essere state espropriate dal governo eritreo di tutte le scuole, ambulatori e orfanotrofi costruiti, le Figlie di Sant’Anna continuano ad aiutare la popolazione attraverso corsi di dopo scuola. Il programma è dedicato in particolar modo agli alunni in difficoltà e alle ragazze orfane e riaffidate, ma anche agli anziani ormai rimasti soli.

A seguire troviamo il progetto “100 orti per vivere”, sviluppato in Etiopia dove l’agricoltura rappresenta un’importante pratica di sussistenza che però ha numerosi limiti. L’obiettivo è quello di implementare l’attuale produzione agricola attraverso la coltivazione di verdure che possano essere utili sia per l’alimentazione personale che per la vendita al mercato. Gli orti costituiscono uno strumento importante per combattere la malnutrizione e le carenze alimentari. Il piano rientra nelle proposte in collaborazione con il GMA, Gruppo Missioni Africa che punta alla formazione agricola.

L’ultimo progetto si sviluppa in Malawi dove da sempre il GIMS segue l’orfanotrofio Alleluya Care Center, creato da Rita Milesi. All’interno dell’orfanotrofio collaborano diversi gruppi di volontari italiani, e, in seguito alla morte di Rita, anche le suore Cappuccine di Madre Rubatto. Oltre all’iniziativa già presente sul territorio, quest’anno è stato chiesto un aiuto speciale per una scuola che ospita bambini sordi che si sviluppa nel progetto “Un tetto per voci silenziose“, sostenuto anche dall’Alleluya Care Center. All’interno dell’istituto si impara a leggere, scrivere e parlare con la lingua dei segni. L’edificio però si trova in pessime condizioni. È per questo motivo che il primo intervento in programma prevede il rifacimento del tetto che presenta grandi buchi, un problema fondamentale soprattutto nella stagione delle piogge.

“Siamo certi che grazie alla generosità di coloro che ci seguono da molti anni riusciremo a dare un concreto aiuto alla realizzazione diretta dei progetti richiesti dai nostri amici missionari, sia religiosi, sia laici, che hanno scelto di aiutare chi certamente ha molte più difficoltà di noi e i progetti andranno a buon fine. Ricordiamo in particolare padre Fernando Milani del Pime, nativo di Lecco, ritornato in missione nelle Filippine”, sottolinea Danila R. Colombo, referente e volontaria del GIMS.