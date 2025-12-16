Il Prefetto consegna quattro Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Cavaliere Romualdo Massironi (Calco); Cavaliere Pierfranco Mastalli (Lecco); Cavaliere Dante Missana (Olginate) e Ufficiale Francesco Maria Silverij (Mandello)

In occasione della premiazione si è svolto anche il Concerto di Natale con gli allievi del liceo musicale G.B. Grassi di Lecco

LECCO – Consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Concerto di Natale nel pomeriggio di oggi, martedì, presso l’auditorium della Camera di Commercio di Lecco. Nel tradizionale incontro del Prefetto di Lecco con la città sono stati protagonisti gli allievi del liceo musicale “G.B. Grassi” di Lecco che hanno dato vita a un apprezzato concerto e gli allievi del CFPA Casargo che hanno allestito il buffet finale.

“Se dovessi fare un bilancio di questi primi mesi a Lecco la prima parola che mi viene in mente è ‘grazie’ – ha detto il Prefetto Paolo Ponta nel suo discorso -. Grazie per avermi accolto e fatto sentire una di voi, grazie per la vostra leale collaborazione che ci ha permesso di ottenere il risultato più grande: coesione sociale e un’ordinata convivenza civile”.

Il Prefetto di Lecco ha poi elencato i risultati ottenuti in diversi ambiti: dal contrasto alla criminalità, alla collaborazione con gli enti, alla pianificazione delle criticità viabilistiche, all’accoglienza degli stranieri: “Per conseguire questi risultati occorre un impegno corale di tutta la società civile”.

E poi una parola sulle quattro persone a cui sono state consegnate le onorificenze che racchiudono tutti spirito di servizio, volontà e passione: “Sono un esempio per tutti ma soprattutto per le giovani generazioni. Sono un esempio di valori, dedizione e fatica, ma sempre con la soddisfazione di aver compiuto il proprio dovere verso la società. Queste persone ricevono un testimone da chi li ha preceduti ed è loro dovere trasmetterlo a chi verrà dopo di loro”.

Le onorificenze

Cavaliere Romualdo Massironi (Calco)

Passione per la ricerca e la salvaguardia delle tradizioni popolari, presiede l’associazione Culture popolari e tradizioni della Lombardia. L’associazione ha favorito, attraverso l’arte musicale del gruppo La Brianzola, la diffusione della cultura popolare.

Cavaliere Pierfranco Mastalli (Lecco)

Persona eclettica e al servizio della comunità e del territorio lecchesi nelle vesti di amministratore pubblico, di operatore del terzo settore, come privato cittadino e in multiformi ruoli come scrittore, giornalista, documentarista, sceneggiatore, regista. Originario di Gravedona, il ragionier Mastelli si è trasferito a Lecco alle dipendenze della Banca Popolare di Lecco. Ha ricoperto la carica di consigliere comunale dal 1977 al 1997, presidente dell’istituzione Villa Monastero di Varenna dal 1998 al 1999, assessore provinciale dal 1999 al 2004. Nell’aprile del 1945, all’età di 10 anni, ha assistito come testimone oculare delle vicende che a Dongo segnarono l’epilogo del regime fascista. Nel 1967 l’incontro con Padre David Maria Turoldo del quale è stato devoto servitore, amico e confidente. Il 7 dicembre 1997 è stato insignito della civica benemerenza dal Comune di Lecco

Cavaliere Dante Missana (Olginate)

Primo luogotenente dell’Aeronautica Militare, ha partecipato a numerose missioni. Fra i molti riconoscimenti ricevuti la croce commemorativa con le spade incrociate concessa dal Governo Italiano e la medaglia commemorativa per la liberazione del Kuwait concessa dal sovrano dell’Arabia Saudita acquisite a seguito del conflitto del Golfo Persico, la medaglia della Nato per la partecipazione ai conflitti in Kosovo e nella ex Jugoslavia. Da 15 anni svolge attività di volontariato presso l’Aspoc, associazione per lo sviluppo del potenziale cognitivo. Attualmente insegna tecnologie aeronautiche presso l’istituto Volta di Lecco.