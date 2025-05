Lecco, il sindaco consegna la Costituzione ai neodiciottenni

Venerdì 30 maggio alle 18 in Piazza Garibaldi

LECCO – Venerdì 30 maggio alle 18 in piazza Garibaldi, nell’ambito dell’annuale giornata dello studente promossa dalla Consulta degli Studenti, in sinergia con l’Ufficio scolastico territoriale e in collaborazione con il Comune di Lecco, il sindaco Mauro Gattinoni consegnerà la Costituzione Italiana ai giovani di Lecco che hanno compiuto o compiranno diciotto anni nel 2025.

L’invito è a tutti neo diciottenni di Lecco, che non lo avessero ancora fatto, a confermare la propria presenza compilando il modulo disponibile a questo collegamento entro domenica 25 maggio, come da lettera inviata a tutti gli interessati dal Comune di Lecco.

Per eventuali conferme oltre queste data sarà necessario contattare il numero 0341 481243 da lunedì a giovedì dalle 9 alle 14.