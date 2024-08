Lecco: nei prossimi giorni in arrivo i primi nuovi stalli riservati con strisce blu

Le strisce blu verranno ridipinte nella giornata di giovedì 29 agosto

Negli stalli blu possono sostare tutti gli automobilisti muniti di contrassegno S – Sosta

LECCO – In via Cairoli, via Carlo Cattaneo e via Marco D’Oggiono, nella giornata di giovedì 29 agosto, saranno ridipinte le strisce a bordo strada che delimitano gli stalli di sosta riservati ai residenti, che diventeranno di colore blu e potranno essere utilizzati anche per la sosta a pagamento.

Il nuovo sistema, che unifica le due tipologie, ha anche ampliato le possibilità dei residenti di sostare gratuitamente nelle zone di riferimento, dal momento che dalla sua entrata in vigore, ovvero dal primo gennaio di quest’anno, consente loro di usufruire indistintamente e gratuitamente sia degli spazi di sosta gialli, sia di quelli blu.

Negli stalli blu infatti (così come negli stalli ancora contrassegnati dalle strisce gialle) possono sostare tutti gli automobilisti muniti di contrassegno S – Sosta (precedente contrassegno ST di colore giallo e S-ZPRU di colore verde). La sosta è loro consentita senza limitazione oraria, secondo quanto indicato della segnaletica in loco, nella zona di appartenenza/residenza (Ztl centro, Apu Centro, via Balicco, piazza Stazione, Zpru centro, Zpru Pescarenico e Zpru Germanedo).

Così l’assessora alla Mobilità del Comune di Lecco Renata Zuffi commenta: “In modo progressivo, vengono attuate tre azioni importanti legate alla sosta. Liberare il centro città dalle auto, salvaguardando gli spazi riservati alle persone con disabilità, aumentare l’offerta di sosta blu a pagamento per tutti in prossimità del centro e rispondere alla carenza di disponibilità di stalli gialli per i residenti muniti di contrassegno, che possono sostare gratuitamente negli stalli blu. Anche questa è un’azione concreta che migliora l’accessibilità in maniera equa e a misura delle esigenze di ciascuno”.

Si tratta del primo intervento in questo senso, le vie interessate dal rifacimento della segnaletica saranno in tutto una ventina. Maggiori informazioni sui pass a questo collegamento.