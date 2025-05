Lecco. In consiglio comunale il “commiato” di Coppes e il ritorno di Comi (PD)

Marco Coppes, storico dipendente comunale, andrà in pensione dopo 40 anni di attività

Dopo le dimissioni di Antonio Pattarini, tra i banchi del PD torna Luigi Comi

LECCO – Un saluto e un insediamento. Si è aperto così il consiglio comunale di Lecco questa sera, lunedì 26 maggio. Prima dell’inizio della seduta ha preso infatti parola Marco Coppes, storico dipendente comunale con il ruolo di autista, che questo fine settimana terminerà il suo incarico a Palazzo Bovara per la meritata pensione.

Emozionato, Coppes si è rivolto all’aula per ringraziare tutti i presenti: “Sono ben 40 anni che sono qui, era il 1985, il sindaco era Boscagli, avevo 20 anni. Oggi ne ho 60, posso dire che sono cresciuto più qui che a casa mia. Dispiace lasciare ma è arrivato il momento”.

Dopo i saluti allo storico dipendente comunale è stata invece votata la delibera di surroga del consigliere dimissionario Antonio Pattarini con Luigi Comi (PD). Per l’occasione il sindaco Mauro Gattinoni ha ringraziato Pattarini “per l’operato e l’attenzione che ho apprezzato in questi 5 anni di mandato. Diamo il benvenuto a Luigi Comi, già consigliere in passato, persona di grande esperienza che accogliamo volentieri”.

Da parte sua, Comi ha salutato i presenti con un breve intervento: “Entro in consiglio comunale oramai a bocce già giocate, spero di essere all’altezza del compito che mi attende. Posso dire che il mio impegno sarà sempre costante e rispettoso, auguro a tutti buon lavoro per il bene dei cittadini di Lecco”.