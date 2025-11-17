Lecco. In Sala Ticozzi una tappa della Staffetta dei Costruttori di Pace

Studenti lecchesi protagonisti di un percorso sui valori olimpici e della pace

Appuntamento a venerdì 21 novembre

LECCO – La Sala Ticozzi di Lecco, concessa dalla Provincia di Lecco, ospiterà il 21 novembre, dalle ore 10 alle 12, una tappa della Staffetta dei Costruttori di Pace, progetto rivolto agli studenti delle scuole secondarie promosso dai Distretti Rotary 2041 e 2042 e, a Lecco, dai Rotary Club Lecco, Le Grigne e Manzoni, con il patrocinio e la collaborazione della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino.

L’iniziativa, che idealmente segue il percorso da Milano a Bormio, coinvolge i giovani in un percorso di riflessione sui valori olimpici, pace, lealtà, solidarietà e rispetto reciproco, in preparazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026.

A Lecco parteciperanno le classi provenienti da dieci Istituti Superiori della provincia, tra cui il Liceo delle Scienze Umane dell’IMA, l’Istituto Bertacchi, ENAIP Lecco, la Fondazione Clerici, il Liceo Scientifico con indirizzo sportivo Bachelet di Oggiono e l’Istituto Villa Greppi di Monticello.

Durante l’incontro, gli studenti avranno l’opportunità di ascoltare le testimonianze di atleti e di autorevoli rappresentanti del mondo sportivo e sociale, che racconteranno le loro esperienze per promuovere valori di inclusione e la prevenzione dei conflitti.

Il territorio lecchese, ricco di bellezze paesaggistiche e culla di numerosi campioni olimpici, costituisce un contesto ideale per valorizzare il messaggio di pace, solidarietà e impegno civile che la Staffetta dei Costruttori di Pace intende trasmettere. In questo modo, Lecco contribuirà a mantenere viva la fiamma della staffetta, rendendo i giovani protagonisti di un percorso di consapevolezza e responsabilità.