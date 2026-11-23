L’impianto di circa 800 metri quadrati propone tariffe per famiglie, scuole e residenti

Fino al 24 dicembre sconto del 30% con acquisti di almeno 50 euro nei negozi cittadini

LECCO – La pista di pattinaggio XXL di piazza Garibaldi è tornata ad animare il centro città. L’inaugurazione ufficiale si è svolta sabato 21 novembre, con il tradizionale taglio del nastro, un’esibizione di pattinatori professionisti e un concerto della Free Gospel Band. La struttura, completamente coperta, accompagnerà cittadini e turisti durante la stagione invernale, con apertura prevista fino alla fine di gennaio 2027.

La cerimonia inaugurale è iniziata alle 15, con il taglio del nastro e lo spettacolo sul ghiaccio, che ha visto protagonisti pattinatori e pattinatrici professionisti accompagnati dalle voci della band gospel.

“Siamo felici di essere tornati a Lecco con la nostra pista di pattinaggio, una delle più grandi del territorio lombardo, e di offrire anche quest’inverno alla città un luogo di incontro e divertimento – afferma Michele Uga, direttore della Pista di Pattinaggio XXL –. Oltre alla possibilità di pattinare, abbiamo previsto un calendario di appuntamenti che animeranno piazza Garibaldi con momenti di condivisione per cittadini e turisti”.

L’impianto si estende su una superficie di circa 800 metri quadrati ed è pensato per accogliere grandi e piccoli. Tra gli interventi che ne caratterizzano la struttura figurano la copertura completa, gli addobbi natalizi e un sistema di illuminazione a LED di ultima generazione, progettato per creare giochi di luce e migliorare l’efficienza energetica. All’interno della pista è inoltre presente un ledwall che consente ai pattinatori di rivedere le proprie evoluzioni, riprese attraverso una GoPro messa a disposizione dai gestori.

Anche per la stagione 2026/2027 è previsto un calendario di eventi collaterali, con iniziative che accompagneranno le festività invernali. Le date e i dettagli degli appuntamenti saranno comunicati nei prossimi giorni.

Tra le proposte già attive c’è Shopping & Pattinaggio, la promozione pensata per collegare gli acquisti natalizi nei negozi cittadini a un momento di svago sulla pista. Dal 21 novembre al 24 dicembre 2026, chi effettua acquisti per almeno 50 euro in un negozio di Lecco può ottenere uno sconto del 30% sul biglietto d’ingresso. Per usufruire dell’agevolazione è necessario presentare uno scontrino unico, relativo ad acquisti effettuati nella stessa giornata.

La pista resterà aperta fino al termine di gennaio, con orari differenziati in base ai giorni della settimana. Nei giorni feriali l’apertura è prevista dalle 15.30 alle 22, mentre nei festivi e prefestivi dalle 10.30 alle 23. Durante il periodo delle festività natalizie sarà invece possibile pattinare con orario continuato, dalle 10.30 alle 23.

Il biglietto d’ingresso costa 11 euro, con una tariffa ridotta di 8 euro per i bambini fino a 1,20 metri di altezza. Ogni ingresso consente di pattinare per un massimo di un’ora e comprende il noleggio dei pattini; il prezzo resta invariato anche per chi utilizza attrezzatura propria. È inoltre disponibile il noleggio del pinguino, al costo di 4 euro, più 1 euro di cauzione, restituito alla riconsegna.

Sono previste agevolazioni anche per le scuole, che potranno organizzare attività durante le mattine dei giorni feriali con una tariffa di 5 euro per alunno. I residenti a Lecco avranno invece diritto a 15 minuti aggiuntivi di pattinaggio.