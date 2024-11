Lecco. Iniziati i lavori all’interno del bar del Teatro della Società

Proseguono il restauro del teatro e la riqualificazione del lungolago

Teleriscaldamento: settimana prossima, di notte, asfaltature in via Amendola/corso Martiri

LECCO – Per quanto riguarda gli interventi comunali, sono iniziati i lavori all’interno del bar del Teatro della Società di demolizione del pavimento. In via Solferino ultimati i lavori di riqualificazione del viale: dopo i nuovi marciapiedi, in questi giorni sono stati posati i nuovi pali luce, più bassi per meglio illuminare marciapiedi e strada, e sono stati messi a dimora gli arbusti, che formeranno una fascia verde di delimitazione tra auto e pedoni.

Da ultimo, sul lungolago, procedono da cronoprogramma i lavori: relativamente alla fase 1, lato a lago, sono stati ultimati gli interventi di realizzazione della nuova rete di canali per lo scarico delle acque bianche/acque meteoriche.

Lato Cantonieri di Comunità, è stato effettuato il riordino del verde sul sentiero urbano di collegamento tra via Belvedere e via Capodistria, via Valpozza a Laorca, via Coltogno e scaletta di via Paradiso a Rancio, Monumento ai Caduti sul lungolago; la pulizia di manufatto sul lungolago; il trasporto di alcuni cartelloni per la scuola Carducci di Castello; la sostituzione dei pannelli per la bacheca comunale a palazzo Bovara. Con le squadre di Artimedia è stato effettuato il diserbo del verde nella parte superiore di Laorca con la collaborazione di alcuni residenti-volontari per la preparazione delle festività imminenti.

Sul fronte teleriscaldamento, mentre si concludono le asfaltature di ripristino del manto stradale in via Belfiore e zona Caleotto, la prossima settimana si procederà con quelle lungo via Amendola e corso Martiri della Liberazione: si opererà in notturna al fine di ridurre l’impatto sulla circolazione viabilistica.