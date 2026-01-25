Lecco-Inter U23: modifiche al traffico e divieti di sosta lunedì 26 gennaio

Alcune vie adiacenti allo stadio Rigamonti-Ceppi saranno interessate da restrizioni alla circolazione e alla sosta

Dalle 16:30 alle 24 di lunedì 26 gennaio

LECCO – Il Comune di Lecco ricorda che lunedì 26 gennaio alle ore 20:30 si terrà l’incontro di calcio tra Lecco e Inter U23 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi. In occasione dell’evento, alcune vie adiacenti allo stadio subiranno modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta dei veicoli.

In particolare, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, ad eccezione di quelli espressamente autorizzati, su tutti gli stalli di sosta di:

Via Pascoli

Via Ugo Merlini

Via Cantarelli

Via XI Febbraio (da corso Matteotti a Via Ugo Merlini)

Via Mattei

Le restrizioni saranno in vigore dalle 16.30 alle 24. L’obiettivo delle misure è garantire la sicurezza dei cittadini, facilitare l’accesso allo stadio e assicurare il regolare svolgimento della partita.