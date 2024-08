Lecco invasa dai mattoncini Lego. ItLUG torna in città con oltre 200 espositori

Oltre 4000 metri quadri d’esposizione di creazioni e riproduzioni di ogni genere, laboratori, attività per i ragazzi e un punto giochi per grandi e piccini

L’assessore Sacchi: “Il gioco dei Lego è intramontabile”

LECCO – Ci sono i dinosauri di Edo, Marti e papà Gabriele. La case delle bambole di Giulia. Gli incredibili ritratti dei giocatori di basket più famosi. E ancora: la riproduzione della Diga del Gleno, le pale eoliche e interi villaggi animati e illuminati.

A Lecco è un invasione di Lego: al Politecnico si è aperta questa mattina ItLUG – Italian LEGO®Users Group – la manifestazione che è ormai una tradizione e un evento imperdibile per gli appassionati dei mattoncini colorati di tutto il mondo. Con il patrocinio del Comune di Lecco e in collaborazione con il Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano e Univerlecco – dove sono stati allestiti gli spazi e posizionate le opere – ItLUG porta anche quest’anno in città oltre 4000 metri quadri d’esposizione di creazioni e riproduzioni di ogni genere, laboratori, attività per i ragazzi e un punto giochi per grandi e piccini.

Sono 201 gli espositori – gli ultimi 4 si sono aggiunti nella notte fra venerdì e sabato – che provengono da tutta Italia e dall’estero – dalla Germania, Paesi Bassi, Polonia, Regno

Unito e Canada – per presentare costruzioni dalle tematiche più disparate che mai: mezzi tecnici, robot, castelli, treni, città, paesaggi invernali, collezioni e tanto altro ancora.

“L’inaugurazione la facciamo davanti al mosaico Lego del logo del Comune di Lecco – esordisce Marco Chiappa, organizzatore dell’evento -. Devo fare molti ringraziamenti: al Politecnico che ci ospita, al Comune di Lecco per il supporto, UniverLecco per l’aiuto nell’organizzazione. Grazie a tutti i volontari che hanno consentito l’organizzazione della manifestazione, organizzatori veri siamo pochissimi, però quando c’è da lavorare a partire dalla mia famiglia, ad amici, compagni di squadra, si fanno sempre avanti. Ringrazio anche gli espositori che continuano a scegliere Lecco per mostrare le proprie creazioni. Quest’anno abbiamo una folta delegazione estera, la più numerosa di sempre, in particolare 19 ragazzi dalla Polonia che parteciperanno al torneo di robotica domani. Novità assoluta di quest’anno è l’area giochi Duplo, dedicata ai bambini più piccoli. Mentre il mosaico condiviso ci permette di fare un gesto importante: acquistare dei set Lego che regaleremo agli ospedali”.

Poi l’intervento dell’assessore Maria Sacchi: “Ringrazio ItLug, il Politecnico e UniverLecco per questa collaborazione che ormai esiste da anni – dice – ci sono già moltissimi visitatori in fila ad attendere l’apertura. Il gioco del Lego è veramente senza età, anche io da bambina ci giocavo, quando ItLUG era alla sua prima edizione avevo accompagnato mia figlia. Mi fa molto piacere che gli espositori aumentino sempre, perchè significa che c’è una forte passione”.

Oltre all’esposizione sono tantissime le attività in cui si possono cimentare i visitatori: dal concorso CreActive dedicato a tutti i bambini dai 6 ai 13 anni (qui regolamento e form di iscrizione), il punto giochi Pick’N’Build per grandi e piccini, l’area giochi Duplo® per i più piccoli, il montaggio mosaico con Fairy Bricks, LEGO® SERIOUS PLAY® per genitori e figli, (qui dettaglio e form di iscrizione).

E poi ancora il Museo Vintage dei Lego con una rassegna di rarità, pezzi unici e reperti storici, il torneo di Sumo robotico che si svolgerà domani, domenica 4 agosto.

Al Diorama comunitario cittadino invece stanno già lavorando 25 espositori, 98 tra edifici modulari ed opere varie, 734 baseplate, per un totale di 48 mt2 di superficie, 82 mt di materiale rotabile e 33 mt di strade.

ItLUG sarà visitabile per tutta la giornata di oggi, sabato 3 agosto, fino alle 19 e domani dalle 10 alle 18, ad accesso gratuito.

LA GALLERIA FOTOGRAFICA