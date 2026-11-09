Lecco, la PolimiRun lascia rifiuti nei rioni: la segnalazione di Plastic Free

Dopo la manifestazione di ieri, rifiuti rinvenuti a Rancio e contenitori in Tetrapak segnalati anche a Castello

“Lo sport promuove salute e benessere, ma il rispetto per l’ambiente e per il territorio dovrebbe essere parte integrante di ogni manifestazione”

LECCO – La PolimiRun, la corsa tra i rioni di Lecco andata in scena domenica 8 novembre, si lascia alle spalle anche alcune segnalazioni sul fronte ambientale. Al termine della manifestazione, a Rancio sono stati rinvenuti rifiuti abbandonati lungo il percorso, attribuiti a partecipanti e volontari. Altre segnalazioni, relative a contenitori in Tetrapak, sono arrivate anche da Castello.

A portare l’attenzione sull’accaduto è Ornella Pozzoni, referente di Plastic Free Lecco, che segnala la presenza di rifiuti dopo lo svolgimento dell’iniziativa sportiva.

“Un episodio che solleva interrogativi sulla gestione dei rifiuti e sulla necessità di una maggiore sensibilizzazione da parte degli organizzatori. Lo sport promuove salute e benessere, ma il rispetto per l’ambiente e per il territorio dovrebbe essere parte integrante di ogni manifestazione”.

La segnalazione richiama quindi l’attenzione sulla necessità di affiancare all’organizzazione degli eventi una gestione attenta dei rifiuti e una maggiore consapevolezza ambientale da parte di tutti i soggetti coinvolti.