Lecco, lavori in città: ecco le modifiche alla viabilità dal 20 aprile

Coinvolte arterie principali come corso Carlo Alberto, corso Matteotti e Lungolario Isonzo con limitazioni anche notturne

Interventi su rete gas, fibra ottica e sede stradale tra il 20 aprile e metà maggio con divieti di transito e restringimenti

LECCO – Modifiche alla viabilità in diversi punti della città in concomitanza con l’allestimento del mercato in centro, in programma mercoledì 22 aprile. I provvedimenti, legati a interventi su reti e infrastrutture, interesseranno più strade con divieti di transito, restringimenti e variazioni temporanee della circolazione.

Tra le principali modifiche, in corso Carlo Alberto, nella corsia in direzione Bergamo tra via della Pergola e corso Emanuele Filiberto, sarà istituito il divieto di transito per lavori di rimessa in quota del pozzetto di ispezione della condotta gas dalle ore 22 del 21 aprile alle ore 6 del 22 aprile e dalle ore 22 del 22 aprile alle ore 6 del 23 aprile. In caso di maltempo, gli interventi saranno posticipati alla notte tra il 23 e il 24 aprile.

Limitazioni anche in corso Matteotti, nel tratto compreso tra le vie Volta e Balicco, dove il divieto di transito sarà attivo nelle fasce orarie notturne dalle 22 alle 5 tra il 20 e il 24 aprile.

Interventi sulla rete gas interesseranno inoltre via Benvenuto Cellini, nel tratto compreso tra il civico 5 e via Antonio Fogazzaro e tra il civico 12 e piazza Giosuè Carducci. Qui, il 20 aprile dalle 8.30 alle 17.30, sarà in vigore il divieto di transito, con sospensione del senso unico e istituzione del doppio senso di marcia limitato a residenti e attività produttive.

In via Figini, nel tratto tra il civico 19 e l’intersezione con via Macon, sarà invece vietato il transito dalle 8 alle 17 dal 20 al 24 aprile per lavori di collegamento della rete in fibra.

Modifiche anche sul Lungolario Isonzo, tra i civici 7 e 17, dove nelle ore serali e notturne, dalle 19 alle 6 tra il 20 e il 24 aprile, sarà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, con limite di velocità a 30 chilometri orari, per lavori di posa cavi.

Previsti inoltre restringimenti di carreggiata in via Cernaia il 24 aprile per interventi di riparazione della rete gas, e in diverse vie del centro – tra cui via Volta, piazza Diaz, via Sassi e via Fiandra – per lavori di ripristino della sede stradale dal 20 al 25 aprile.

Ulteriori restringimenti interesseranno corso Bergamo, via ai Molini, via del Sarto, via Gottifredi, via Monfalcone, via Navetto e via Bellini per lavori di posa della fibra ottica fino all’8 maggio, mentre in via Fontanella, via Ferrari, via alla Fonte, via San Rocco, via Verdi, via Martelli, via Mascagni e corso Filiberto i lavori proseguiranno fino al 15 maggio.