Lecco. Lavori sulle reti e processioni: le modifiche alla viabilità per i prossimi giorni

Via Crucis sabato 28 marzo: stop temporanei al traffico lungo il percorso tra quartieri e centro città

Domenica delle Palme, divieti di transito nelle principali vie per consentire lo svolgimento delle processioni

LECCO – Settimana di modifiche alla viabilità in città, tra lavori sulle reti e iniziative religiose, a cui si aggiungono anche i cambiamenti legati al mercato in centro previsto per mercoledì 1° aprile.

Diversi gli interventi programmati nei prossimi giorni. In via Del Sarto, all’altezza del civico 35, è previsto un restringimento per lavori di allaccio dell’acquedotto nella giornata del 3 aprile. In corso Monte San Gabriele, nei pressi dei civici 73 e 81, il 2 aprile sarà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo, con limite di velocità a 30 km/h, per l’installazione di attraversamenti pedonali luminosi, dalle 9 alle 18.

Sempre per lavori, in via Donizzetti all’angolo con via Ponchielli è previsto un restringimento dal 31 marzo al 3 aprile per interventi sulla rete del gas.

Altri cantieri interesseranno la rete idrica: in via Gorizia, all’altezza del civico 44, restringimento con movieri dal 30 marzo al 10 aprile; in via Renzo, al civico 19, dal 30 marzo al 3 aprile; e in via Vincenzo Bellini, il 3 aprile.

Modifiche temporanee alla circolazione anche in occasione di eventi religiosi. Sabato 28 marzo, per la Via Crucis organizzata dalle scuole P. Scola e M. Kolbe, sarà istituito il divieto di transito limitatamente al tempo necessario al passaggio delle processioni lungo diverse vie cittadine, tra cui via Santo Stefano, piazza Cappuccini, via Vittorio Veneto, via Belvedere e il lungofiume Adda, fino al centro città.

Domenica 29 marzo, in occasione della Domenica delle Palme, sono previsti ulteriori divieti temporanei di transito per consentire lo svolgimento delle processioni religiose in sicurezza. I percorsi interesseranno diverse zone della città, tra cui Germanedo, Belledo, Caleotto e il centro, con partenza da piazza Garibaldi e arrivo sul sagrato della Basilica di San Nicolò.

Le modifiche saranno in vigore solo per il tempo strettamente necessario al passaggio dei cortei, con controlli affidati alla Polizia locale.