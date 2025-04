Lecco. Le eco-stazioni arrivano nei rioni: “Miglioreranno la raccolta differenziata”

Saranno posizionate in vari punti della città, funzionanti 24 ore al giorno, 7 giorni su 7

Zuffi: “I tempi di attivazione saranno lunghi, stiamo lavorando per minimizzare il più possibile i disagi”

LECCO – Punto di svolta chiave per il progetto interamente finanziato con fondi Pnrr dedicato al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani a Lecco: è partito, infatti, in questi giorni a cura di Silea Spa ed LL-Ecologia Srl il posizionamento nei rioni delle strutture destinate alla raccolta di alcune frazioni di rifiuti solidi urbani, come da progetto approvato a fine marzo dalla Giunta comunale di Lecco e presentato in Commissione consiliare V il 6 marzo scorso.

Parliamo delle eco-stazioni per piccoli rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, in breve Raee, che troveranno spazio in questi giorni in via Achille Grandi, via Giovanni Amendola, piazza Giosuè Carducci, viale Montegrappa, corso Monte Santo (quest’ultimo posizionamento determinerà la copertura di due posti moto attualmente presenti) e via Alcide De Gasperi (con la copertura di un posto auto). Sempre in questi giorni saranno collocate due strutture, una per Raee e una per il sacco azzurro, in via Antonio Ghislanzoni (su due posti auto a lato della strada) ed eco-stazioni per il sacco azzurro in via Antonio Piloni, via Orlando Sora, via Aristide Gilardi (a coprire un posto auto) e via Magenta (un posto auto).

Altre eco-stazioni troveranno posto in via Ai Poggi, località Malnago (rosso e viola) e località Falghera (carta e vetro), via Pra’ Corvino (rosso e viola), corso Promessi Sposi (rosso e viola), via Pozzoli (piccoli Raee), via Don Serafino Morazzone (piccoli Raee) e via Mentana (piccoli Raee).

Tutte le nuove installazioni, che si aggiungono all’ecoisola multi-raccolta posizionata in zona Bione, una volta collegate, collaudate e attivate, saranno funzionanti 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 e accessibili attraverso la carta regionale dei servizi o la carta di identità elettronica.

Le eco-stazioni per il sacco rosso, il sacco viola, la carta e il vetro saranno accessibili a determinate utenze individuate secondo un criterio di prossimità: queste saranno definite e comunicate con l’attivazione del servizio. Allo stesso tempo le strutture riservate alla raccolta del sacco azzurro e dei piccoli elettrodomestici (Raee) saranno, invece, accessibili a tutti gli utenti Tari, così come l’ecoisola multi-raccolta informatizzata collocata presso il centro di raccolta del Bione. Quest’ultima, una volta attivata, sarà a disposizione per il conferimento dei rifiuti differenziati, prevedendo 24 conferimenti all’anno per ogni intestatario di utenza Tari.

Un’iniziativa che è già balzata all’occhio dei cittadini lecchesi, e che ha già sollevato polemiche nei rioni di Malnago e Pescarenico perché, con l’installazione delle eco-stazioni, sono stati “sacrificati” dei posti auto.

L’assessora all’Ambiente del Comune di Lecco Renata Zuffi dichiara: “L’obiettivo di questo progetto, interamente finanziato da risorse Pnrr, è incrementare ulteriormente il livello di differenziazione dei rifiuti, migliorando la qualità del servizio offerto ai cittadini. Si tratta di un intervento su larga scala, con tempi di attivazione lunghi, per il quale stiamo lavorando a soluzioni che minimizzino il più possibile i disagi conseguenti al posizionamento delle strutture di raccolta”.