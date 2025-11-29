Lecco. Le modifiche alla viabilità della prossima settimana

LECCO – Si segnalano le seguenti modifiche alla viabilità della prossima settimana:
- via ANTONIO BONAITI, tratto compreso tra i civici 8 e 55, divieto di transito per proroga lavori fino alle 17 del 12 dicembre;
- lungolario LUIGI CADORNA, tratto compreso tra via Malpensata e via Fratelli Calvi, senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico e limite di 30 km/h per rifacimento caditoie dalle 8 alle 18 dall’1 al 19 dicembre escluse le giornate di sabato e domenica;
- via FEDERICO BORROMEO, altezza civico 11, restringimento per rinnovo allaccio acquedotto il 2 dicembre;
- via MARSALA, altezza civico 10, divieto di transito ad esclusione dei residenti e attività commerciali per il raggiungimento degli accessi carrai che dovrà avvenire da via Caldone e sospensione senso unico di marcia nel tratto compreso tra l’intersezione con via Caldone e il civico 14 per occupazione suolo, dalle 8.30 alle 12.30 il 3 dicembre;
- via CALDONE, sospensione senso unico di marcia nel tratto compreso tra l’intersezione con via Rimembranza e il civico 19 per occupazione suolo, dalle 8.30 alle 12.30 il 3 dicembre;
- via DON MORAZZONE, altezza civico 8, divieto di transito per riparazione perdita idrica dalle 9 alle 18 il 4 dicembre;
- via GAETANO PREVIATI, divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra i civici 15/A e 46/C, sospensione senso unico e istituzione doppio senso di marcia nel tratto compreso tra il civico 46/C e l’intersezione con via Como e nel tratto compreso tra il civico 15/A e l’intersezione con via Corti, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto compreso tra le vie Como e Corti e istituzione limite di 30 Km/h nel tratto compreso tra le vie Como e Corti per posizionamento piattaforma aerea dalle 9 alle 12 il 4 dicembre.
Si segnala, inoltre, che in occasione della manifestazione sportiva “Women in Run Lecco” di questa domenica 30 novembre, è istituito il divieto di transito dalle 9.30 alle 13 su tutte le vie interessate dai tre percorsi da 8, 14 e15 km, dettagliati a questo collegamento.