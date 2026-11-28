LECCO – Il Comune di Lecco segnala le seguenti modifiche alla viabilità della prossima settimana:
- via BRUSO, altezza civico 3, divieto di transito per intervento di nuovo allaccio fognatura dalle 8.30 alle 18 il 3 e 4 dicembre;
- corso MATTEOTTI, altezza civico 84, restringimento per lavori di nuovo allaccio fognatura il 4 dicembre;
- via CORNO MEDALE 3, via IX FEBBRAIO 6, via PASUBIO 13, restringimenti per lavori sulla rete idrica dal 30 novembre al 4 dicembre;
- via SANTA BARBARA, restringimenti per lavori di posa rete fibra ottica dal 30 novembre al 2 dicembre;
- via GORIZIA, via DON POZZI intersezione via Caldone, via LEONARDO DA VINCI intersezione via Lazzaretto restringimenti per lavori di riparazione/sistemazione chiusini dal 30 novembre al 4 dicembre;
- via AI POGGI 16, restringimento per lavori di nuovo allaccio alla rete BT dal 30 novembre al 1° dicembre;
- via MARINAI D’ITALIA, via DELLA PERGOLA, corso PROMESSI SPOSI, via CADUTI LECCHESI A FOSSOLI, restringimenti per lavori di ripristino della sede stradale dal 2 al 4 dicembre.
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