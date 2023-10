Lecco. Le modifiche alla viabilità di questa settimana (da oggi, lunedì 9 ottobre)

Ecco come cambierà la circolazione in città

Pulizia notturna, lavori nelle sedi stradali e mercato in centro sabato 14 ottobre

LECCO – Una nuova settimana è iniziata: ecco quali modifiche alla viabilità porterà nella città di Lecco. Tra le modifiche alla viabilità di questa settimana, da segnalare quelle determinate dalla pulizia notturna delle aree pubbliche di parcheggio, che saranno effettuate nella notte tra lunedì 9 ottobre e martedì 10 ottobre e che prevedono l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalla mezzanotte alle 6 di martedì 10 ottobre nelle aree di via Garabuso, via Cimabue, via Marconi, via Risorgimento/via Giusti, piazza Giuseppe Garibaldi, via Pergolesi, via Prealpi (funivia Piani d’Erna), via Guado, piazza XXV Aprile e via Orlando Sora.

Vi comunichiamo inoltre le seguenti ulteriori modifiche alla viabilità della prossima settimana:

via POZZI, parziale restringimento della sede stradale per lavori di rinnovo dell’allaccio alla rete idrica il 9 e il 10 ottobre;

via DON MORAZZONE, tratto all’altezza del civico 6, divieto di transito veicolare per intervento di allaccio alla rete fognaria dalle 8 alle 18:30 del 13 ottobre;

via COMO, tratto all’altezza del civico 8, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione a una perdita idrica occulta il 9 e il 10 ottobre;

via BALICCO, tratto compreso tra il civico 11 e il civico 25, divieto di transito veicolare, sospensione del senso unico di marcia nel tratto compreso tra corso Matteotti e il civico 11 e divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale, per intervento di ripristino definitivo della sede stradale dalle 9 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18 l’11 ottobre;

via BUOZZI, tratto all’altezza del civico 21, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione a una perdita idrica occulta il 9 e il 10 ottobre;

via GHISLANZONI, tratto all’altezza del civico 71/A, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione a una perdita idrica occulta il 10 e l’11 ottobre; tratto all’altezza del civico 25, parziale restringimento della sede stradale sempre per lavori di riparazione a una perdita idrica occulta ma il 12 e il 13 ottobre;

via DELL’ISOLA, tratto compreso tra il civico 19 e via Varese, divieto di transito veicolare, sospensione del senso unico di marcia nel tratto compreso dal civico 12 a via Varese e divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale, per un intervento di riparazione a una perdita d’acqua dalle 8 alle 18 dell’11 ottobre;

corso MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, tratto all’altezza del civico 25, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione a una perdita idrica occulta il 12 e il 13 ottobre;

via LAZZARETTO, tratto all’altezza del civico 4, parziale restringimento della sede stradale con l’apposizione di divieti di sosta per lavori di riparazione a una perdita idrica occulta il 13 e il 14 ottobre;

via ONGANIA, tratto all’altezza del civico 2, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riparazione a una perdita idrica occulta il 13 e il 14 ottobre;

via MAZZUZZONI, tratto all’altezza del civico 30, parziale restringimento della sede stradale per lavori di realizzazione della cameretta di una rete fognaria dal 9 al 20 ottobre;

via DE GASPERI, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riqualificazione di un attraversamento pedonale dal 9 all’11 ottobre;

via CA ROSSA, parziale restringimento della sede stradale per lavori di riqualificazione di un attraversamento pedonale dal 9 all’11 ottobre;

via DANTE, tratto all’altezza del civico 27, parziale restringimento del marciapiede e deviazione dei pedoni per lavori di riparazione a una perdita idrica l’11 e il 12 ottobre;

corso BERGAMO, tratto all’altezza del civico 25, parziale restringimento della sede stradale per lavori di nuovo allaccio alla rete idrica il 12 e il 13 ottobre;

via PILONI, tratto all’altezza del civico 46, parziale restringimento della sede stradale per lavori di allaccio alla rete fognaria dal 9 al 20 ottobre;

via CADUTI LECCHESI A FOSSOLI, tratto compreso tra i civici 13 e 15, divieto di circolazione veicolare per l’occupazione suolo pubblico causa lo smontaggio di una gru il 9 e il 10 ottobre dalle 7 alle 13;

via AMENDOLA, tratto da corso Martiri della Liberazione a via Digione, senso unico di marcia in direzione ascendente da corso Martiri della Liberazione verso via Digione per la costruzione di una rete di teleriscaldamento dalle 9 del 9 ottobre alle 19 del 2 dicembre;

via RIVOLTA, divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale, per intervento di posizionamento dell’autogrù causa abbattimento delle alberature dalle 7 alle 18 del 9 e 10 ottobre;

via RIMEMBRANZE, via SOLFERINO, via DON POZZI, via MATTEOTTI, via COLOMBO, via CELLINI, via BROLETTO, via XI FEBBRAIO, via MARSALA e via TONALE, parziali restringimenti per lavori di ripristino definitivo della sede stradale dal 9 al 27 ottobre.

Segnaliamo infine le modifiche alla viabilità previste per consentire l’allestimento del mercato in centro di sabato 14 ottobre.