Lecco, le modifiche alla viabilità in programma la prossima settimana

LECCO – Le modifiche alla viabilità in programma per la prossima settimana a Lecco:

via DE GASPERI, civico 18, restringimento regolamentato tramite movieri per spostamento allaccio dal 22 al 23 maggio;

via BEZZECCA, divieto di transito all’altezza del civico 27, istituzione doppio senso di marcia per residenti e attività produttive e limite di velocità 30 km/h nel tratto compreso tra via San Francesco d’Assisi e il civico 29 e nel tratto compreso tra il civico 20 e via Aspromonte dalle 20 del 19 maggio alle 6 del 20 maggio;

via MAGGIORE, divieto di transito e limite di velocità 30 km/h all’altezza del civico 16, sospensione senso unico e istituzione doppio senso di circolazione per residenti e attività produttive nel tratto tra il civico 16 e l’intersezione con corso Carlo Alberto e nel tratto tra il civico 18 e l’intersezione con via dei Pescatori dalle 8.30 alle 18 il 22 maggio 2025;

ponte KENNEDY, restringimento per lavori di scavi di saggio finalizzati alla realizzazione della rete del teleriscaldamento dal 19 al 23 maggio;

via AMENDOLA, altezza intersezione via dell’Isola, restringimento per sostituzione chiusino dal 19 al 23 maggio;

via MATTEI, altezza intersezione via Lusciana, restringimento per sostituzione chiusino fognatura dal 19 al 23 maggio;

corso MONTE SANTO, civico 12, restringimento della sede stradale per sostituzione chiusini fognatura dal 19 al 23 maggio;

via GIUSEPPE GIUSTI, civico 13, restringimento per riparazione guasto cavo telefonico dal 20 al 23 maggio;

via MARSALA, civico 10, restringimenti per isolamento allaccio rete gas il 23 maggio;

viale TURATI, civico 117, restringimento per collegamento fibra dal 20 al 23 maggio.

Si segnala, infine, che in occasione della festa di fine anno della scuola dell’infanzia E. Bonaiti in programma venerdì 23 maggio è istituito il divieto di transito dalle 18 alle 21 in via Magenta, nel tratto compreso tra via Tagliamento e il civico 3 e, dalle 16 alle 21, il divieto di sosta con rimozione forzata nello stesso tratto stradale, mentre in occasione del palio del Beato Serafino nei giorni di mercoledì 21 maggio e domenica 25 maggio sono istituiti in via Del Sarto, nel tratto compreso tra via Gottifredi e l’oratorio ubicato al civico 4, il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata il 21 maggio dalle 18 alle 22 e il 25 maggio dalle 7.30 alle 13.