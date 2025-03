Lecco. Le modifiche alla viabilità in programma oggi e nei prossimi giorni

LECCO – Le seguenti modifiche alla viabilità della prossima settimana:

lungolario PIAVE, altezza civico 14, restringimento per lavori di riparazione rete idrica il 10 marzo;

via CASTAGNERA, incrocio via Balicco, restringimento per lavori di rinnovo allaccio rete gas il 10 marzo;

via FRA’GALDINO, tratto civico 22, restringimento per lavori di collegamento fibra ottica dal 10 al 11 marzo;

via TRAMAGLINO, tratto compreso tra i civici 10 e 14, divieto di transito per un’occupazione di suolo pubblico dalle 8.30 alle 12.30 l’11 marzo;

via DELL’AMBULANZA, tratto compreso tra viale Montegrappa e via Rovereto, divieto di transito pedonale per un intervento edile, dalle 8.30 del 10 marzo alle ore 17.30 del 10 giugno 2026;

via MONTEBELLO, altezza civico 6, restringimento per lavori di rinnovo allaccio rete idrica il 10 marzo;

via ALLE VILLETTE, civico 34, restringimento per lavori di riparazione rete idrica l’11 marzo;

corso MARTIRI, senso unico di marcia nel tratto da via Amendola in direzione verso piazza Manzoni, limite massimo di velocità 30 Km/h, divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale e, in via APPIANI intersezione con corso Martiri, obbligo di svolta a destra per la costruzione rete di teleriscaldamento dalle 9 del 10 marzo alle 9 del 24 marzo;

via RESINELLI, altezza civico 4, restringimento per lavori di riparazione rete idrica dal 10 al 13 marzo;

piazza MAZZINI, restringimento per lavori di riparazione rete idrica il 12 marzo;

via CONTE ATTILIO, restringimento per lavori di rinnovo allaccio rete gas il 13 marzo;

piazzale MERIDIANE, restringimento per lavori di rifacimento pavimentazione dal 10 al 14 marzo;

via NAVA, via GIUSEPPE PARINI civico 26, via DEL SOLE, via BELVEDERE civico 19, via DON GIUSEPPE POZZI angolo via Ticozzi, piazza MANZONI civico 19, localizzati restringimenti per lavori di riparazione rete gas dal 10 al 14 marzo;

via ADDA, via SAN NICOLÒ, via PAOLO VI civici 25-33; via RIMEMBRANZE; via AI POGGI civico 51, via BUOZZI BRUNO civico 37 (centro sportivo Bione), via PARINI civico 35, via MONTANARA civici 4-10, piazza CAVALLOTTI, restringimenti per lavori di potatura e manutenzione del verde dal 10 al 15 marzo.

Si ricorda inoltre che oggi, domenica 9 marzo dalle 7 alle 9.30, a causa della manifestazione ciclistica amatoriale Randolario 2025, sono istituiti divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata in via Zelioli, nel tratto compreso tra il civico 13 (oratorio) e via Olivieri, a questo collegamento l’ordinanza completa.

Infine, a causa dell’incontro calcistico Lecco – Feralpisalò presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, domenica 9 marzo dalle 9.30 alle 17.30 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su tutti gli stalli di sosta di via Pascoli, via Ugo Merlini, via Cantarelli, via XI Febbraio (da corso Matteotti a via U. Merlini) e via Mattei.