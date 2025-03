Lecco, le modifiche alla viabilità per la prossima settimana

Tutte le indicazioni sulla viabilità cittadina dal 24 al 30 marzo

Diverse chiusure e divieti per la Spring Run Lecco di domenica

LECCO – Il Comune di Lecco segnala le seguenti modifiche alla viabilità per la prossima settimana, con particolare attenzione alla giornata di domenica 30 marzo quando arriva in città la Spring Run Lecco. Perciò sarà istituito un divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 7 alle 19 in via Zelioli, nel tratto da via Olivieri all’area di parcheggio adiacente la scuola elementare e nell’area di sosta al civico 14.

Inoltre, ci sarà divieto di sosta con rimozione forzata dalle 7 alle 16.30 in via San Rocco, da via Olivieri al ponte sul torrente Cif su ambo i lati, in Corso Emanuele Filiberto al civico 109 negli stalli di sosta segnalati e in via Elettrochimica nel parcheggio retrostante la stazione ferroviaria negli stalli di sosta segnalati. Infine, il divieto di transito dalle 11 alle ore 18 lungo le strade interessate dal percorso di gara, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti.

