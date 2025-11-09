Lecco, le modifiche alla viabilità per la prossima settimana

LECCO – Il Comune di Lecco segnala le seguenti modifiche alla viabilità per la settimana prossima che si aggiungono a quelle previste per la PolimiRun Winter in programma domenica 9 novembre:
- via FUMAGALLI, tratto compreso tra i civici 16 e 20, divieto di transito per realizzazione cameretta di riduzione pressione dalle 9 alle 17 dal 10 al 13;
- via SANT’EGIDIO, altezza civico 2, restringimento regolamentato tramite movieri per eliminazione dispersione il 10 novembre;
- Lungolario LUIGI CADORNA, tratto compreso tra via Malpensata e via Fratelli Calvi, senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico e limite di 30 km/h per rifacimento caditoie dalle 8 alle 18 dal 10 al 28 novembre, escluse le giornate di sabato e domenica;
- via PADRE DOMENICO MAZZUCCONI altezza civico 13, senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico e limite di 30 km/h dalle 8.30 del 10 novembre alle 18 del 28 novembre;
- via MARSALA, altezza civico 10, divieto di transito ad esclusione dei residenti e attività commerciali per il raggiungimento degli accessi carrai che dovrà avvenire da via Caldone e sospensione senso unico di marcia in via Marsala nel tratto compreso tra l’intersezione con via Caldone e il civico 14 e sospensione senso unico di marcia in via Caldone nel tratto compreso tra l’intersezione con via Rimembranza e il civico 19 per occupazione suolo pubblico dalle 8.30 alle 12.30 dei giorni 13 e 25 novembre.