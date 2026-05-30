Lecco, le modifiche alla viabilità previste la prossima settimana

LECCO – Il Comune di Lecco segnala le seguenti modifiche alla viabilità, che si aggiungono a quelle determinate dall’allestimento del mercato in centro, in programma mercoledì 3 giugno:
- via CERNAIA, altezza civico 24, restringimento per nuovo allaccio acquedotto dal 3 al 4 giugno;
- via DELL’ARMONIA, incrocio via Michelangelo, restringimento regolamentato tramite movieri per riparazione rete gas il 5 giugno;
- viale TURATI, civico 5, restringimento regolamentato tramite movieri per riparazione rete gas il 4 giugno;
- via PARINI civico 11, restringimento regolamentato tramite movieri per lavori di rimessa in quota chiusini dal 1° al 5 giugno;
- Lungolario ISONZO, corsia in uscita da Lecco, divieto di transito per lavori di getto della pista ciclopedonale dalle 4 alle 6 del 1° giugno.
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