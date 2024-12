Lecco. Le “Tende di Natale” di AVSI tornano nel chiostro della canonica

“Educazione è speranza”. Questo il titolo della nuova Campagna Tende

Sabato 14 dicembre l’incontro con tre testimonianze dal Libano e dall’Uganda

LECCO – “Educazione è speranza”. Ecco il titolo della nuova Campagna Tende di AVSI. Un messaggio che torna anche con le Tende di Natale, riproposte da AVSI Point Lecco per la città nel weekend del 14 e 15 dicembre, presso il chiostro della Canonica di San Nicolò in piazza Cermenati.

L’Associazione Volontari per il Servizio Internazionale è stata fondata nel 1972 con l’obiettivo di sostenere alcuni giovani, principalmente provenienti dall’esperienza di Comunione e Liberazione, che lavoravano tra le popolazioni più povere del mondo.

“Oggi, AVSI è una realtà complessa e articolata, impegnata in progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario in 42 Paesi, Italia compresa. Il motto ‘Educazione è speranza’ esprime la visione dell’organizzazione: per AVSI, l’educazione è la base imprescindibile per uno sviluppo giusto, sostenibile e duraturo; mentre la speranza rappresenta ciò che ci sostiene, permettendoci di vivere pienamente anche nelle circostanze più difficili” spiegano dall’Associazione.

A Lecco, presso il chiostro della Canonica di San Nicolò, sarà possibile scoprire l’esperienza di AVSI nel mondo e conoscere i suoi progetti di intervento. Per questa edizione della Campagna Tende, l’invito è di sostenere e far conoscere i progetti attivi in Libano, Ucraina, Palestina, Uganda, Ecuador e Perù.

Educazione e risposta alle emergenze più urgenti saranno raccontati da testimoni come Jihane Rahal, cooperante italo-libanese che opera con AVSI tra i rifugiati del Sud del Libano, e dalla lecchese Irene Ripamonti, insieme a suo marito Guglielmo Leoni, che per un anno è stato responsabile del programma di sostegno a distanza di AVSI a Kampala (Uganda). L’incontro si terrà sabato 14 dicembre alle ore 17.30, presso il salone della Casa della Carità in via San Nicolò 9.

Sono le due dimensioni dell’azione di AVSI: stare accanto alle popolazioni gravemente colpite da emergenze, come le guerre che devastano il Medio Oriente, e creare le condizioni affinché pace e sviluppo diventino una realtà quotidiana, soprattutto per le giovani generazioni e le loro famiglie.

Alle Tende di Natale sarà allestito un mercatino con tante idee regalo, inclusi i tradizionali panettoni AVSI. Sarà anche un’occasione per condividere momenti di festa, tra musica, canti e una merenda per grandi e piccoli. Non mancheranno gli incontri con i sostenitori di AVSI Point Lecco e con il prevosto don Bortolo Uberti.

Questi gli orari di apertura: sabato 14 dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18; domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.