Lecco. L’Istituto Fiocchi trionfa al Contest di Fresatura Sinumerik

Il contest si è svolto a Piacenza lo scorso 8 maggio

LECCO – Si è tenuto presso il prestigioso Centro Tecnologico Applicativo (TAC) Siemens di Piacenza un evento che ha visto emergere con grande distinzione due brillanti allievi dell’Istituto d’Istruzione Superiore P.A. Fiocchi di Lecco. I talentuosi studenti, dimostrando eccellenza nella programmazione CNC, hanno conquistato rispettivamente il primo e il terzo posto a pari merito nel rinomato Contest di Fresatura Sinumerik andato in scena lo scorso 8 maggio.

“Questi eccezionali risultati sono la chiara dimostrazione della qualità del percorso formativo offerto dal nostro istituto, frutto di anni di dedizione e innovazione didattica. L’approccio formativo dell’IIS P.A. Fiocchi si basa su un’integrazione sinergica tra teoria e pratica, dove i nostri docenti, costantemente aggiornati presso il DEX, trasferiscono agli studenti le competenze più avanzate e richieste dal mercato del lavoro” fanno sapere dalla scuola.

In un contesto tecnologico in continua evoluzione, l’istituto ha sempre puntato sulla formazione continua dei suoi docenti. Grazie a programmi di aggiornamento e perfezionamento, gli insegnanti acquisiscono conoscenze all’avanguardia, che poi trasmettono con passione e competenza agli studenti. Questo impegno incessante ha reso possibile la creazione di un ambiente didattico stimolante e altamente professionalizzante.

“Non possiamo non esprimere un sentito ringraziamento a Siemens e ai suoi rappresentanti – Nicodemo Megna, Andrea Burnelli, Mirco Cosuti, Luis Miguel e Roger Montes de Oca – per il supporto e la collaborazione che hanno reso possibile questo straordinario risultato. La loro assistenza e il loro sostegno sono stati fondamentali per il successo dei nostri studenti, che hanno potuto beneficiare di strumenti e conoscenze di ultima generazione”.

“Il trionfo dei nostri ragazzi al Contest di Fresatura Sinumerik è anche un trionfo del nostro modello educativo, che mira a formare professionisti altamente qualificati, pronti a rispondere alle sfide del mercato del lavoro con competenza e sicurezza. I nostri studenti hanno dimostrato non solo abilità tecniche superiori, ma anche un’incredibile passione e determinazione, qualità che li porteranno sicuramente lontano nelle loro future carriere”.

“Con orgoglio e soddisfazione, celebriamo questi straordinari traguardi, che rafforzano ulteriormente la reputazione dell’IIS P.A. Fiocchi come istituto d’eccellenza nella formazione professionale. Complimenti ai nostri studenti per la dedizione e l’entusiasmo dimostrati, e ai nostri docenti per il loro instancabile lavoro e impegno nella formazione delle nuove generazioni” concludono dall’istituto.