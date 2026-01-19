Lecco. ll quarto ponte è realtà. E Salvini promette l’altra corsia

Questa mattina la cerimonia di inaugurazione

La promessa di Salvini: “Faremo anche l’altra corsia”

LECCO – Il giorno tanto atteso è arrivato: oggi, lunedì 19 gennaio, il quarto ponte è finalmente realtà. Un’inaugurazione attesa, resa ancora più speciale dalla promessa, scandita a chiare lettere dal Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, di stanziare ulteriori fondi, circa 20 milioni di euro, per realizzare anche la corsia in uscita da Lecco verso Pescate.

Tante persone hanno preso parte questa mattina alla cerimonia di inaugurazione del cosiddetto Quarto Ponte, opera dal costo di oltre 35 milioni di euro, che ha l’obiettivo di fluidificare e rendere più snella la viabilità in un punto molto critico per il territorio. Una delle opere strategiche in vista delle imminenti Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina.

Presenti, oltre al Ministro Salvini, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Morelli, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, l’assessore regionale Claudia Terzi, il sindaco di Pescate Dante De Capitani e il collega di Lecco Mauro Gattinoni, il prefetto di Lecco Paolo Ponta, il Questore di Lecco Stefania Marrazzo, la presidente della Provincia Alessandra Hofmann e i vertici di Anas, rappresentanti dall’amministratore generale Claudio Andrea Gemme. Presenti anche moltissimi sindaci del territorio, oltre alle autorità militari del territorio e tanti rappresentanti delle associazioni di categoria.

“Si conclude oggi una nostra battaglia iniziata tanti anni fa, nell’ottobre 2013 quanto con i miei consiglieri facemmo il primo corteo per chiedere con forza un nuovo collegamento verso la città di Lecco per liberare Pescate e i paesi vicini dal traffico che imperversa tutte le mattine – ha detto il sindaco di Pescate Dante De Capitani -. Devo ringraziare tutti, ma in particolare il Ministro Salvini che ha dato il la a quest’opera straordinaria. Realizzare in meno di 20 mesi un ponte del genere non è facile, ma è un esempio per tutta l’Italia

“L’inaugurazione è il frutto di un lavoro sinergico importante, svolto con grande concretezza e con la capacità di ottenere risultati tangibili a beneficio del territorio – ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana -. Il nuovo Ponte Manzoni rappresenta un tassello strategico per il miglioramento delle connessioni nel quadro delle infrastrutture lecchesi che stiamo implementando in questi anni. Lecco è centrale e destinataria di notevoli investimenti, anche rispetto agli sforzi per efficientare i collegamenti tra Milano e la Valtellina”.

E poi, non si è lasciato sfuggire una battuta indirizzata al sindaco di Lecco Mauro Gattinoni che aveva ribadito nel suo intervento la necessità di costruire anche la corsia in uscita da Lecco: “Finché Salvini sarà Ministro il sindaco di Lecco può star tranquillo che si farà anche la seconda corsia, perciò gli chiedo di aiutarci a vincere le prossime elezioni”.

Anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha ringraziato tutti quanti hanno collaborato per la realizzazione di un’opera importantissima per il territorio: “Una collaborazione che c’è stata anche da parte del comune di Lecco dove c’è il grande svincolo per raccordare l’opera con le principali direttrici. Ora, con tanta chiarezza, mi sento di affermare che il medesimo bisogno di viabilità c’è anche in uscita dalla città. Una corsia di uscita che permetta alla città capoluogo di connettersi col resto del territorio, con una sfida in più: non metterci 13 anni perché non possiamo aspettare tutto questo tempo”.

“Le olimpiadi in provincia di Lecco sono le olimpiadi delle infrastruttura – ha detto la presidente della Provincia Alessandra Hofmann – Sempre oggi ci sarà anche l’apertura dello svincolo di Piona e questi sono risultati importantissimi per il nostro territorio. Tutto questo grazie alla leale collaborazione propositiva tra enti. Anche per quanto riguarda l’uscita da Lecco, infatti, stiamo già lavorando e c’è già una proposta”.

“Questa nuova infrastruttura – ha dichiarato l’Ad di Anas Gemme – rappresenta un passo decisivo per il miglioramento della viabilità locale e regionale. L’opera, al termine delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, garantirà una mobilità più sostenibile nel collegamento tra le due sponde dell’Adda. Con grande soddisfazione siamo qui in un momento così significativo per il territorio lombardo. Abbiamo raggiunto un obiettivo sfidante grazie all’impegno di Anas svolto in sinergia con il Mit”.

Ed proprio dal Ministro Salvini è stato annunciato l’impegno a reperire nuove risorse per realizzare anche la corsia gemella del quarto ponte, ovvero quello in uscita dalla città richiesta a gran voce dal Comune di Lecco: “Noi lombardi non siamo abituati a festeggiare, ma nel giorno stesso dell’apertura di un’opera pensiamo già al passo successivo: ringrazio regione e provincia che hanno chiesto al Ministero di inserire la corsia in uscita da Lecco, il che vuol dire lavorare anche sugli svincoli e, malcontati, parliamo di altri 20 milioni di euro nel contratto di programma 2026-2030. E visto che, a Dio piacendo, sarò al Ministero ancora per un anno e 3/4 masi conto che questi soldi verranno inseriti nel contratto di programma e quindi la prossima volta festeggeremo l’avvio dei lavori”.

Prima della benedizione da parte del parroco di Pescate don Matteo Gignoli e del taglio del nastro, il Ministro Salvini ha sottolineato come gli investimenti per le Olimpiadi, come in questo caso, porteranno opere essenziali ai territori anche dopo le Olimpiadi.

La cerimonia è terminata con una passeggiata sul nuovo ponte con il Sindaco di Lecco che ha consegnato il gagliardetto della città al sindaco di Pescate in virtù di quella collaborazione che ha portato alla realizzazione di questa opera preziosa. La nuova infrastruttura ha una lunghezza complessiva di 780 metri con una piattaforma stradale larga 10,50 metri. Il ponte principale a scavalco dell’Adda, realizzato con impalcato in acciaio, è composto da quattro campate per una lunghezza totale di 366,6 metri. Il nuovo ponte è dotato anche di una pista ciclabile larga 2,50 metri per favorire la mobilità dolce. L’investimento complessivo per la nuova infrastruttura ammonta a 35,6 milioni di euro.

Oggi è stato aperto anche il nuovo svincolo di Piona lungo la SS36 in comune di Colico al termine dei lavori finalizzati al potenziamento dell’opera anch’essa rientrante fra gli interventi strategici per i Giochi Olimpici Invernali 2026. I lavori completano e migliorano l’esistente svincolo attraverso la costruzione di una rampa di ingresso alla SS36 in direzione Sondrio e una rampa di uscita verso il centro cittadino di Colico. Così da permettere all’utenza di svolgere in sicurezza tutte le manovre di connessione tra la strada statale e la viabilità provinciale. Lungo la Sp72 è stata realizzata una rotatoria che ottimizza e fluidifica ulteriormente la circolazione veicolare. L’investimento complessivo per il nuovo svincolo ammonta a oltre 8 milioni di euro.