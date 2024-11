Lecco. Mercato e lavori pubblici, le modifiche alla viabilità

Mercoledì 6 novembre il mercato in centro

Continuano i lavori per realizzare la pista ciclopedonale in località Rivabella

LECCO – Nel corso della prossima settimana nella città di Lecco si avranno alcune modifiche alla viabilità.

In particolare mercoledì 6 novembre ci sarà l’allestimento del mercato in centro, con dalle 5 alle 15 il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Mazzini (area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3), in via Nazario Sauro e in piazza Garibaldi; la sospensione del senso unico di circolazione e l’istituzione del doppio senso in piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3; il divieto di transito in piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, in via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi e in piazza Garibaldi; il divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico) in via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo e in via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi; la sospensione della rilevazione degli accessi Ztl da via Nazario Sauro; l’obbligo di dare la precedenza e l’obbligo di svolta a sinistra in via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, la direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti in viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini.

Oltre al mercato, ulteriori modifiche alla viabilità la prossima settimana si avranno per lavori pubblici:

pista ciclopedonale in località RIVABELLA, divieto di transito nel tratto dal torrente Tuff (ex area spettacoli viaggianti) a via Alla Spiaggia, per lavori di realizzazione nuova pista il 5 novembre dalle 8 alle 19 . A questo collegamento il provvedimento viabilistico completo.

. via FUMAGALLI, tratto compreso tra i civici 6/b e 5, divieto di transito per veicoli aventi larghezza superiore a m 1,70, per intervento edilizio dal 4 novembre all’11 gennaio 2025 ;

; via DON SERAFINO MORAZZONE, altezza civico 6/A, restringimento per lavori di posa specchio parabolico il 5 novembre ;

; via AMENDOLA, divieto di transito nel tratto compreso dalla rotatoria con via Digione e l’intersezione con corso Martiri, per lavori di asfaltatura in orario notturno dal 4 all’ 8 novembre ;

; via BUOZZI, tratto all’altezza del civico 11, restringimento per lavori di rinnovo allaccio idrico l’8 novembre.

Infine, questa domenica 3 novembre, dalle 9 alle 11, in occasione della “36° Sgambata Maggianico – Camposecco – Maggianico” è istituito il divieto di transito in via Zelioli, via Paisiello, via Alle Fornaci (tratto compreso tra via Paisiello e via Donizetti) e via Donizetti (andata) e poi via Pergolesi, via Mascagni, via Alla Fonte e via San Rocco (ritorno), limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti.