Lecco. Mercoledì parte l’UTLAC: attenzione alla viabilità

Fino a domenica modifiche alla circolazione in città

I provvedimenti per consentire lo svolgimento delle due competizioni e garantirne i preparativi

LECCO – Sta per tornare in città l’UTLAC, manifestazione podistica suddivisa in due competizioni da 30 e 250 km e organizzata dalla SSDrls Larius. In vista delle gare, la viabilità a Lecco subirà alcune modifiche a partire da questo mercoledì fino a domenica.

La 250 km partirà dalle 18 di mercoledì 10 maggio da piazza Cappuccini, per terminare entro domenica 14 maggio ai Giardini Caduti Martiri delle Foibe di Lecco. Invece, la corsa da 30 km si svolgerà interamente nella giornata di domenica 14 maggio dalle 9.15 da Bellagio, con l’arrivo sempre ai Giardini Caduti Martiri delle Foibe di Lecco.

Per consentire l’esecuzione della manifestazione, mercoledì 10 maggio dalle 6 alle 18 verrà istituito il divieto di transito veicolare in piazza Cappuccini e in via Santo Stefano (nel tratto da piazza Cappuccini a via Stelvio) per i preparativi alla competizione, mentre dalle 17.30 alle 18.30 ci sarà divieto di transito veicolare in via Santo Stefano e via Stelvio, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti.

Infine, dalle 13 di venerdì 12 maggio alle 20 di domenica 14 maggio sarà predisposto il divieto di sosta con rimozione forzata in Lungo Lario Isonzo, dal monumento ai Caduti fino al parcheggio residenziale di via Nullo, eccetto per i veicoli autorizzati dell’organizzazione.

Qui il provvedimento viabilistico completo.