Lecco. Musica in carcere con la banda “Gaetano Donizetti” di Calolziocorte

L’iniziativa si rinnova da diversi anni grazie alla collaborazione con la Direzione e il personale della Casa circondariale

La banda diretta dal maestro Gianni Colombo si è esibita nel cortile interno dell’istituto

LECCO – Un pomeriggio di musica e condivisione per i detenuti della Casa circondariale di Pescarenico grazie al Premiato Corpo Musicale “Gaetano Donizetti” di Calolziocorte, che ha rinnovato una tradizione ormai consolidata negli anni.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla disponibilità della Direzione e del personale dell’istituto penitenziario lecchese. Quest’anno, complice il tempo favorevole, la banda diretta dal maestro Gianni Colombo ha potuto esibirsi all’aperto, nel cortile interno della struttura.

L’intrattenimento musicale è stato accolto con entusiasmo dai presenti e ha permesso di trascorrere un pomeriggio all’insegna della convivialità e della condivisione.

A darne notizia è stato il presidente del Premiato Corpo Musicale “Gaetano Donizetti” Aps, Paolo Autelitano, che ha sottolineato come l’appuntamento rappresenti una consuetudine che si rinnova da diversi anni grazie alla collaborazione con la Casa circondariale di Pescarenico.